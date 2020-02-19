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"سفارى الحمير".. متعة السياح بين الزراعات والآثار فى الأقصر (صور)

الأربعاء، 19 فبراير 2020 01:23 م
"سفارى الحمير".. متعة السياح بين الزراعات والآثار فى الأقصر (صور) "سفارى الحمير" بالبر الغربى فى الأقصر نوع جديد من السفارى والسياحة
الأقصر – أحمد مرعى

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سفارى من نوع مختلف يقبل عليها السائحون من دول العالم، والذين يتمتعون بسحر الحضارة الفرعونية فى شرق وغرب محافظة الأقصر، وهو "سفارى الحمير"، وهو المسمى الذي يطلقه عدد من رجال السياحة على ذلك النوع المختلف، حيث يتهافت السياح على ضرورة تجربة ذلك النوع من المتعة، ويطلبون ركوب الحمير من أحد إسطبلات البر الغربى، وسط حالة من المتعة والسعادة وهم يجوبون شوارع مدينة القرنة بالبر الغربى ويمتطون ظهور الحمير بأسعار قليلة ومميزة للغاية.

ومن هذا المنطق يقول محسن فضل مرشد سياحى من أبناء محافظة الأقصر، إنه مؤخراً بجانب زيارات المعابد والمقابر الفرعونية العظيمة، وكذلك ركوب رحلات البالون والمراكب النيلية خلال تواجد السائحين بمحافظة الأقصر، يقوم المشاركون في الأفواج السياحية المختلفة بأنشطة مختلفة جديدة عليهم وهم يعشقونها للغاية، وهى "سياحة الدواب" أو "سفارى الخيول" والتى يركبون خلالها الحمير والخيول للاستمتاع بها وسط الجبال بالبر الغربى، وكذلك الطرق والمزارع المنتشرة بمدينة القرنة غرب محافظة الأقصر.

ويضيف محسن فضل لـ"اليوم السابع"، أن عددا كبيرا من السائحين يشاركون فى ذلك النشاط السياحى الذى يرونه فى مصر وهو المختلف عن بلدانهم، حيث يقوم السائح باستئجار دابة لمدة ساعة تتراوح تكلفتها ما بين 50 ل200 جنيه للفرد الواحد، ويقومون بالاستمتاع بمشاهدة الطبيعة الخلابة والمنازل الريفية والطرق البدائية بمدينة القرنة، والتي تنتشر فيها الزراعات والمقابر والمعابد والطبيعة الجبلية المميزة، وهم سعادة للغاية بتلك الرحلة الغريبة لديهم، مؤكداً على أنهم فى السابق كان السائحون يمتطون ظهور الخيول والجمال من إسطبلات البر الغربى ولكن خلال العامين الماضيين تهافت المشاركون بالأفواج السياحية المختلفة على ركوب "الحمير" الشهيرة التى تنتشر فى قرى شرق وغرب محافظة الأقصر ويركبها الأهالى والفلاحين بصورة يومية للتوجه صوب أراضيهم ومزارعهم المختلفة.

ومن الجدير بالذكر أنه يتواجد فى البر الغربى بمحافظة الأقصر، أشهر وأقدم إسطبل لسياحة الدواب فى جزيرة البعيرات وهو "الأقصر ستابلز"، والذى تم بناؤه وتدشينه منذ 20 عاماً مضت، ويديره النوبى محمود البعيرى، ويتوجه إليه السياح لركوب الخيل والجمال والحمير، والذى يؤكد أن الإنجليز والفرنسيين والألمان والطليان هم أكثر من يقبلون على ركوب الدواب من إسطبل للقيام برحلات ترفيهية مميزة بالمدينة.

 

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