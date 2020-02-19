روسيا تزود قاعدة عسكرية فى قرغيزستان بطائرات مسيرة

وقال لافروف - في مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول مدى استعداد روسيا لفتح قاعدة عسكرية ثانية في قرغيزستان، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية إن : " هذه ليست مبادرتنا، لقد سمعنا لأول مرة عن ذلك، ومستعدون لنبحث مع أصدقائنا القرغيز أفكارهم في مجال الأمن " .

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، زار العاصمة القرغيزستانية بيشكيك نوفمبر الماضى، للمشاركة فى اجتماع رؤساء دول منظمة معاهدة الأمن الجماعى-وفقا لوكالةسبوتنيك الروسية.

وأستقبل رئيس قرغيزستان سورونباي جينبيكوف نظيره الروسي في المطار. وأعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحث، مع زملائه في منظمة معاهدة الأمن الجماعي التفاعل في إطار المنظمة.