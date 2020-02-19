روسيا تزود قاعدة عسكرية فى قرغيزستان بطائرات مسيرة

وقّع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قانون المصادقة على بروتوكول جديد ملحق يتعلق بطائرات بدون طيار باتفاقية إنشاء قاعدة عسكرية في جمهورية قرغيزستان، وذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية أن هذا البروتوكول الذي وقعته روسيا وقرغيزستان في 28 مارس 2019، يسمح بإدخال طائرات مسيرة إلى قاعدة عسكرية تضم قوات روسية في قرغيزستان.
وكان مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، قد أخبر الصحفيين بأن البروتوكول يُدخل تغييرات على الاتفاقية الصادرة في عام 2012 التي أنشأت روسيا بموجبها قاعدة عسكرية في أراضي قرغيزستان.ويسمح البروتوكول للقوات المتواجدة في القاعدة باستخدام الطائرات المسيرة.
وقال لافروف - في مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول مدى استعداد روسيا لفتح قاعدة عسكرية ثانية في قرغيزستان، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية إن : " هذه ليست مبادرتنا، لقد سمعنا لأول مرة عن ذلك، ومستعدون لنبحث مع أصدقائنا القرغيز أفكارهم في مجال الأمن " .
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، زار العاصمة القرغيزستانية بيشكيك نوفمبر الماضى، للمشاركة فى اجتماع رؤساء دول منظمة معاهدة الأمن الجماعى-وفقا لوكالةسبوتنيك الروسية.
وأستقبل رئيس قرغيزستان سورونباي جينبيكوف نظيره الروسي في المطار. وأعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحث، مع زملائه في منظمة معاهدة الأمن الجماعي التفاعل في إطار المنظمة.
كما أعربت وزارة الخارجية الروسية، أغسطس الماضى، عن أملها فى حل الخلافات السياسية فى قيرغيزستان بالوسائل السلمية وفى إطار الدستور.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا " نأمل ونتوقع حل الخلافات السياسية المتفاقمة بالوسائل السلمية فى إطار دستور قيرغيزستان والتشريعات الحالية".
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