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الأربعاء، 19 فبراير 2020 06:30 م
خالد صلاح
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روسيا تبرر حظرها دخول الصينين لأراضيها بعدم قدرتها توفير الحجر الصحى

الأربعاء، 19 فبراير 2020 04:58 م
روسيا تبرر حظرها دخول الصينين لأراضيها بعدم قدرتها توفير الحجر الصحى محاولات رصد مصابى فيروس كورونا
أ ش أ

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قالت نائبة رئيس الوزراء الروسى تاتيانا جوليكوفا، اليوم الأربعاء، "إن حظر دخول المواطنين الصينيين إلى روسيا سببه الزيادة الكبيرة فى أعدادهم، وعدم القدرة على توفير الحجر الصحى لآلاف الأشخاص" ، وأضافت جوليكوفا - فى تصريح للصحفيين أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، "السلطات الصينية نفسها تشدد الإجراءات فى بعض المناطق داخل الصين، كما بدأ عدد المواطنين الصينيين القادمين إلى روسيا يزداد بشكل كبير، وبالتالى فإن توفير الحجر الصحى وظروف المراقبة المستمرة للآلاف من الأشخاص القادمين من الصين، غير ملائم وصعب لمؤسساتنا الطبية وللمواطنين الصينيين أنفسهم". 
 
وكانت السلطات الروسية، قد قررت تعليق دخول المواطنين الصينيين إلى الأراضى الروسية اعتبارا من 20 فبراير الجارى، وذلك فى إطار إجراءات منع انتشار فيروس "كورونا" فى روسيا.
 
وكان التلفزيون الصينى الرسمى، أعلن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة "فيروس كورونا" إلى 1921 شخصا، وقال التليفزيون الصينى، أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصلت إلى قرابة 74185 حالة.
 
يُذكر أن، فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).
 
و من جهتها، قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين ، إن قدرة فيروس كورونا على الانتقال تزداد قوة وإن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد يواصل الارتفاع، وذلك بعدما أصاب الفيروس أكثر من 74185 حالة فى العالم وأدى لوفاة 1921 شخصا فى الصين.
 
وذكر وزير لجنة الصحة الوطنية ما شياوى، فى إفادة أن فترة حضانة فيروس كورونا الجديد يمكن أن تتراوح بين يوم و14 يوما وأنه يصبح معديا خلال فترة حضانته بعكس متلازمة الالتهاب الرئوى الحاد (سارس) الناجمة عن فيروس كورونا الذى ظهر فى الصين وأودى بحياة قرابة 800 شخص على مستوى العالم فى عامى 2002 و2003.
 

روسيا

رئيس الوزراء الروسى

حجر صحى

كورونا

فيروس كورونا

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