روسيا اليوم: تسجيل إصابتين بفيروس "كورونا" فى مدينة قم الإيرانية

هند المغربى

ذكرت وزارة الصحة في إيران ظهور تحاليل أولية تشير إلى تسجيل إصابتين بفيروس "كورونا" في مدينة قم، وفق ما ذكره موقع روسيا اليوم، وفى وقت سابق ذكرالدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أن الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد 19) حول العالم وصل إلى 73 الف حالة بما في ذلك الحالات الموجودة في الصين.

وأضاف المنظرى خلال مؤتمر صحفى حول أحدث المستجدات بشأن فيروس كورونا المستجد اليوم، أنه منذ 3 أسابيع تم الإبلاغ عن أولى حالات الإصابة في إقليم شرق المتوسط والآن بلغ إجمالي الحالات 10 حالات في دولتين.

وأوضح أن 99% من حالات الإصابة موجودة في الصين وهى المصدر المرجح لحالات الإصابة الوافدة مع الأخذ في الاعتبار رحلات السفر المتعددة والروابط التجارية مع الصين ويحدث انتقال العدوى إلى الإقليم في مرحلة مبكرة.

وقال مسئول بمنظمة الصحة العالمية، إنه لا توجد دلائل على ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد فى كوريا الشمالية وذلك رغم تقارير لوسائل الإعلام في كوريا الجنوبية أشارت إلى وصول المرض للدولة التي تعاني العزلة.