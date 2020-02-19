روسيا اليوم: تسجيل إصابتين بفيروس "كورونا" فى مدينة قم الإيرانية

ذكرت وزارة الصحة في إيران ظهور تحاليل أولية تشير إلى تسجيل إصابتين بفيروس "كورونا" في مدينة قم، وفق ما ذكره موقع روسيا اليوم، وفى وقت سابق ذكرالدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أن الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد 19) حول العالم وصل إلى 73 الف حالة بما في ذلك الحالات الموجودة في الصين.
وقال الدكتور مايك رايان مدير برنامج الطوارئ بالمنظمة في مؤتمر صحفي في جنيف يوم الثلاثاء "لا توجد أي علامات على ذلك في الوقت الراهن، لا توجد دلائل على أننا نتعامل مع أي حالة لكوفيد-19 هناك".
وأوضح الدكتور رايان أن مسؤولي منظمة الصحة العالمية "ليس لديهم ما يدعوهم للاعتقاد بوجود أي مشكلات محددة" في كوريا الشمالية وسوف يقدمون للسلطات في الشمال المزيد من إمدادات المختبرات لإجراء فحوص التشخيص.
كانت بعض وسائل الإعلام الكورية الجنوبية قد تحدثت عن ظهور حالات إصابة عديدة وربما وفيات بسبب الفيروس في كوريا الشمالية.
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