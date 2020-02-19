رئيس مدينة الطود يوافق على طلب أطفال نجع مكى بإنشاء ملعب كرة قدم.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

فى استجابة مختلفة من نوعها من مسئولين بمحافظة الأقصر، نجح العميد محمد إبراهيم عياد رئيس مركز ومدينة الطود فى تنفيذ حلم مجموعة من الأطفال بمنطقة نجع مكى، في إنشاء ملعب صغير لهم لممارسة رياضة "كرة القدم"، نظراً لعدم إتاحة أو وجود ملاعب فى النجع الذي يعيشون داخله بإحدى نواحى المدينة.

وبعد تلك الخطوة المميزة دخل أطفال نجع مكى فى حالة من السعادة والسرور بعد إنشاء الملعب الجديد لهم بمعدات مجلس المدينة، وتقدم حفنى بركات حفنى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، ومسئولو إدارة شباب الطود وكل العاملين بمراكز شباب الإدارة بالشكر لرئيس المدينة على دوره في خدمة أطفال النجع.

بداية القصة كانت بجولة العميد محمد إبراهيم عياد رئيس مركز ومدينة الطود، لمتابعة أعمال تطوير مداخل ومخارج المراكز والمدن والقرى بمحافظة الأقصر، وتقديم كافة الخدمات المتاحة للمواطنين، وتلبية متطلباتهم بجدية وبأسرع وقت، وذلك طبقاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وخلال جولته بمنطقة نجع مكى التقي بأطفال المنطقة، والذين طلبوا منه عمل ملعب صغير لممارسة الرياضة نظراً لعدم إتاحة ملاعب بالمنطقة، وعلى أثر ذلك قام العميد محمد إبراهيم عياد رئيس مركز ومدينة الطود بتلبية طلب الأطفال بإنشاء ملعب لممارسة الرياضة للأطفال بالمنطقة.

وفى اليوم الثانى وتلبيةً لمطلب الأطفال بمنطقة نجع مكى بمدينة الطود فى دعم حلمهم الصغير لإنشاء ملعب صغير بمنطقة نجع مكى، لممارسة أنشطتهم الرياضية نظراً لبعد المسافة بين الملاعب المعدة لممارسة الرياضة وبين المنطقة التي يقطنون بها، كلف علي سيد صادق نائب رئيس المركز، لمتابعة إعداد وتجهيز قطعة أرض صغيرة بمنطقة نجع مكى بمدينة الطود كان الأطفال يمارسون أنشطتهم الرياضية عليها، وأشار رئيس مركز ومدينة الطود لتوسعة الأرض وإزالة الأشجار والنباتات المنبتة عشوائياً وتمهيدها لإعدادها لملعب خماسي للأطفال بمنطقة نجع مكى.

وارتسمت الفرحة والإبتسامة والسرور على وجوه الأطفال أثناء مشاهدتهم لرئيس مركز ومدينة الطود يتابع إعداد وتجهيز حلم ملعب صغير يمارسون عليه أنشطتهم الرياضية، حيث تم تجهيز الأرض وتمهيدها بالكامل عبر معدات ولودرات مجلس المدينة، وكذلك تم عمل قوائم لحراسة المرمى ووضعها داخل الملعب داخل إحدى الورش بمدينة الطود، وقام العميد محمد إبراهيم عياد على مدار الأسبوع الماضى بمتابعة الأعمال النهائية لإنشاء ملعب خماسي لأطفال بمنطقة نجع مكى، وتم الانتهاء تماماً من فرش أرضية الملعب بطبقة رملية ورشها بالمياه وتمهيدها وتركيب قائم حراس المرمى، وتخطيط الملعب وتركيب أعمدة الإنارة بكشافات إنارة الملعب لممارسة الرياضة ليلاً.

ويقول العميد محمد إبراهيم عياد رئيس مركز ومدينة الطود فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سعيد بتلك الخطوة الهامة لدعم الأطفال بنجع مكى وتحقيق حلمهم بإقامة ملعب صغير لممارسة الرياضة داخله نهاراً وليلاً، قائلاً: "طلب الأطفال فاجأني خلال جولتى بنجع مكى وقررت فوراً تنفيذ رغبتهم وحلمهم"، موضحاً أنه جاء ذلك المجهود من رجال المدينة إستكمالاً لمنظومة العمل المتواصلة بكافة القطاعات بمركز ومدينة الطود وبتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبعد إنتهاء العمل بالملعب الصغير تم إقامة دوري رياضي لكرة القدم لأطفال منطقة نجع مكى وسط فرحة عارمة بعد إعداد وتجهيز وإنشاء الملعب الخماسي بالمنطقة.

وفي هذا الصدد تقدم حفنى بركات حفنى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، ورجال إدارة شباب الطود وكل العاملين بمراكز شباب الإدارة، بالشكر للعميد محمد إبراهيم عياد رئيس مركز ومدينة الطود، على مجهوداته المستمرة على الارتقاء بمستوى الخدمات فى كل القطاعات عامةً والشباب والرياضة خاصةً على مستوى مركز ومدينة الطود، وذلك تحت شعار "الرياضة للجميع".