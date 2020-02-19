سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 فبراير 2020 08:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"خط 12 بنها القناطر".. طريق الموت يهدد حياة الأطفال.. فيديو

الأربعاء، 19 فبراير 2020 07:13 م
"خط 12 بنها القناطر".. طريق الموت يهدد حياة الأطفال.. فيديو طريق الموت الذي يهدد حياة الأطفال
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
"طريق الموت" أقل ما يمكن أن يقال على طريق "خط 12 بنها القناطر الخيرية"، حيث يعتبر هذا الطريق أحد البدائل لطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي، ويتخذه الآلاف يوميًا كطريق أساسي للتنقل بين 4 مراكز بالمحافظة وهى: "بنها، طوخ، قها، القناطر الخيرية"، إلا أن انعدام الخدمات بكل أشكالها على الطريق من إضاءة ومطبات وعدم وجود نقاط أمنية أو كمائن مرورية، جعلته غولاً يحصد الكثير من الأرواح، حيث إن هذا الشهر فقط شهد حتى الآن ما لا يقل عن 4 حوادث راح ضحيتها العديد من الأشخاص.
 
واليوم لقى سائق مصرعه وأصيب 11 طفلاً مقيمين بقرية العبادلة مركز طوخ بحادث تصادم بخط 12 ببنها، حيث كان يستقل الأطفال سيارة سوزوكى ذاهبين إلى الحضانة، فاصطدمت بسيارة ربع نقل ما أسفر عن وفاة السائق، وإصابة 11 طفلاً تم نقلهم جميعًا إلى مستشفى بنها الجامعي وتولت النيابة التحقيق.
 
ويرصد الفيديو التالي تفاصيل الحادث الذي أصيب فيها 11 طفلاً أثناء ذهابهم إلى الحضانة.
 
 
 

اخبار القليوبية

خط 12

بنها القناطر الخيرية

قرية العبادلة

اخبار مصر

حضانة

تلاميذ بالحضانة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. رمضان عبد المعز: أهل العلم ليسوا أوصياء على الناس

فيديو.. رمضان عبد المعز: أهل العلم ليسوا أوصياء على الناس

النداء الأخير لحائزى الدولار.. توقعات بمستوى 15 جنيهًا بنهاية العام

النداء الأخير لحائزى الدولار.. توقعات بمستوى 15 جنيهًا بنهاية العام

بالأرقام.. رحلة تراجع الدولار أمام الجنيه لأدنى مستوى فى 3 سنوات

بالأرقام.. رحلة تراجع الدولار أمام الجنيه لأدنى مستوى فى 3 سنوات

نيابة الأقصر تقرر إخلاء سبيل صاحب واقعة اصطحاب حمار بقطار الركاب

نيابة الأقصر تقرر إخلاء سبيل صاحب واقعة اصطحاب حمار بقطار الركاب

دار الإفتاء: أغانى المهرجانات فحش وكلام بذيء يدعو للرذيلة وسماعها حرام شرعا

دار الإفتاء: أغانى المهرجانات فحش وكلام بذيء يدعو للرذيلة وسماعها حرام شرعا

السويد هى الحل.. سودانى يلجأ للزواج من سويدية هربا من تكاليف المهر والشبكة

السويد هى الحل.. سودانى يلجأ للزواج من سويدية هربا من تكاليف المهر والشبكة

منع الـ22 طالبا أصحاب واقعة "فيديو الراقصة" المفصولين من دخول المدرسة

منع الـ22 طالبا أصحاب واقعة "فيديو الراقصة" المفصولين من دخول المدرسة

صور.. منظمو سوبر الأهلى والزمالك يتابعون الأخبار لحظة بلحظة على "اليوم السابع"

صور.. منظمو سوبر الأهلى والزمالك يتابعون الأخبار لحظة بلحظة على "اليوم السابع"

"الإسكان" تتيح وحدات لمتوسطى الدخل بالتقسيط على 20 سنة

"الإسكان" تتيح وحدات لمتوسطى الدخل بالتقسيط على 20 سنة

صحيفة أرجنتينية توضح حقيقة تعاطى مارادونا للمخدرات على مقاعد البدلاء

صحيفة أرجنتينية توضح حقيقة تعاطى مارادونا للمخدرات على مقاعد البدلاء

مدير مدرسة فيديو الرقص على السبورة المستبعد: "دا نظام جديد محدش متعود عليه"

مدير مدرسة فيديو الرقص على السبورة المستبعد: "دا نظام جديد محدش متعود عليه"

بلومبرج: نجيب ساويرس يبدى استعدادا للدخول فى مجال التنقيب عن الذهب

بلومبرج: نجيب ساويرس يبدى استعدادا للدخول فى مجال التنقيب عن الذهب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة