"خط 12 بنها القناطر".. طريق الموت يهدد حياة الأطفال.. فيديو

القليوبية إبراهيم سالم

"طريق الموت" أقل ما يمكن أن يقال على طريق "خط 12 بنها القناطر الخيرية"، حيث يعتبر هذا الطريق أحد البدائل لطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي، ويتخذه الآلاف يوميًا كطريق أساسي للتنقل بين 4 مراكز بالمحافظة وهى: "بنها، طوخ، قها، القناطر الخيرية"، إلا أن انعدام الخدمات بكل أشكالها على الطريق من إضاءة ومطبات وعدم وجود نقاط أمنية أو كمائن مرورية، جعلته غولاً يحصد الكثير من الأرواح، حيث إن هذا الشهر فقط شهد حتى الآن ما لا يقل عن 4 حوادث راح ضحيتها العديد من الأشخاص.

واليوم لقى سائق مصرعه وأصيب 11 طفلاً مقيمين بقرية العبادلة مركز طوخ بحادث تصادم بخط 12 ببنها، حيث كان يستقل الأطفال سيارة سوزوكى ذاهبين إلى الحضانة، فاصطدمت بسيارة ربع نقل ما أسفر عن وفاة السائق، وإصابة 11 طفلاً تم نقلهم جميعًا إلى مستشفى بنها الجامعي وتولت النيابة التحقيق.

ويرصد الفيديو التالي تفاصيل الحادث الذي أصيب فيها 11 طفلاً أثناء ذهابهم إلى الحضانة.