خبير صينى: كورونا الجديد ينتشر من خلال أنابيب الصرف الصحى

وكالات

نبه أخصائى الجهاز التنفسى الصينى تشونج نان شان، إلى ضرورة إبقاء المواطنين أنابيب النفايات دون عوائق ، حيث إن فيروس كورونا الجديد قد ينتشر من خلال أنظمة الصرف الصحي.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الصينية، أوضح تشونج في مؤتمر صحفي عقد في قوانغتشو، الثلاثاء، حاضرة مقاطعة قوانغدونج جنوب الصين، أنه "إذا وضعت عوائق أمام الأنابيب ، قد يتسبب الهواء الملوث أو الرزاز الحامل لفيروس كورونا الجديد فى وقوع عدوى.

ويترأس تشونج الفريق الوطني للخبراء الذى يهدف إلى الوقاية من فيروس كورونا الجديد أو (كوفيد-19) والسيطرة عليه، وهو أكاديمى بالأكاديمية الصينية للهندسة.

وأعلنت مجموعتان بحثيتان منفصلتان يقود أحدهما تشونج الأسبوع الماضي، أنهما عزلتا سلالات لفيروس كورونا الجديد من عينات فضلات مرضى مصابين بالفيروس، ما يثير الشكوك حول نقل الفضلات إلى الفم .

وقال تشونج، إنني "لا أعتقد أن الفيروس يبتلع لكنه ينتقل عن طريق الهواء"، مضيفا أنه يتعين على المستشفيات الاهتمام بأنابيب الصرف الصحي.

وذكر أن نفس القضية حدثت فى 2003، عندما أصيب أكثر من 300 شخص بمرض السارس بين المواطنين في هونج كونج بسبب عيوب فى تصميم نظام الصرف الصحي ما أسفر عن انتشار الفيروس.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أجليت عشرات العائلات فى مبنى سكنى فى هونج كونج بعد العثور على حالتين مصابتين بفيروس (كوفيد-19) في طوابق مختلفة بنفس المبنى، ومازالت السلطات تحقق في كيفية إصابتهما، فى الوقت الذى اشتبه الخبراء في تسبب أنابيب الصرف الصحى فى وقوع العدوى.