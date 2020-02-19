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حبس عاطلين تخصصا فى سرقة السيارات بالمفتاح المصطنع بالإسكندرية

الأربعاء، 19 فبراير 2020 03:29 م
حبس عاطلين تخصصا فى سرقة السيارات بالمفتاح المصطنع بالإسكندرية حبس - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قررت نيابة شرق الكلية بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات السيارات بالمفتاح المصطنع، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة. 
 
 
تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من ضباط مباحث مكافحة جرائم سرقات السيارات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، لهما معلومات جنائية مسجلة، مقيمان بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير بالبحيرة، بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال سرقات السيارات ليلاً بأسلوب المفتاح المصطنع، متخذان من دائرة المدينة وخارجها مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
 
 
عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع مديرية أمن البحيرة تم إستهدافهما وضبطهما حال استقلالهما سيارة ملاكى مبلغ بسرقتها، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى، وقيامهما بإرتكاب واقعتى سرقة سيارتين من الإسكندرية وبإرشادهما تم ضبطهما، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.
 

يأتى ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة .

 

وكانت أجهزة وزارة الداخلية واصلت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لاستهداف كافة صور الخروج على القانون وتجار السلاح والمخدرات، بناءً على توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
 

يأتى ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة .

 
وكانت أجهزة وزارة الداخلية واصلت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لاستهداف كافة صور الخروج على القانون وتجار السلاح والمخدرات، بناءً على توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
 
 
 

 


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