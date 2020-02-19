حبس عاطلين تخصصا فى سرقة السيارات بالمفتاح المصطنع بالإسكندرية

قررت نيابة شرق الكلية بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات السيارات بالمفتاح المصطنع، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من ضباط مباحث مكافحة جرائم سرقات السيارات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، لهما معلومات جنائية مسجلة، مقيمان بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير بالبحيرة، بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال سرقات السيارات ليلاً بأسلوب المفتاح المصطنع، متخذان من دائرة المدينة وخارجها مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع مديرية أمن البحيرة تم إستهدافهما وضبطهما حال استقلالهما سيارة ملاكى مبلغ بسرقتها، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى، وقيامهما بإرتكاب واقعتى سرقة سيارتين من الإسكندرية وبإرشادهما تم ضبطهما، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.