حبس أجنبى الجنسية لاتهامه بسرقة سيدة معاقة فى مدينة نصر

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة أول مدينة نصر، بحبس أجنبى 4 أيام على ذمة التحقيق، استولى على 50 ألف جنيه من سيدة معاقة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة مدینة نصر أول، مفأدة تلقيه بلاغا من "ن.ك.م"، 34 سنة، ترزى حریمى ومن ذوى الإعاقة الحركیة، بتضررھا من الأجنبى الجنسیة "أ.م"، 40 عاطل ومقیم بذات العنوان لقیامه بالنصب علیھا والاستیلاء منھا على مبلغ مالى 50 ألف جنیه عقب إیھامھا بقدرته على توفیر ماكینات خیاطة مستوردة، وسیارة لذوى الاحتیاجات الخاصة وبإجراء التحریات وجمع المعلومات تبین صحة الواقعة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المشكو فى حقه تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتھم القوة المرافقة من ضبطه وبحوزته مبلغ مالى 5 آلاف جنیه وبمواجھته بما جاء بأقوال المبلغة أیدھا وأعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إلیه، وأن المبلغ المالى من متحصلات الواقعة، وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ المستولى علیه على متطلباته الشخصیة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7337 لسنة 2020م جنح القسم، وتولت النیابة العامة التحقیق

وعلى جانب آخر، نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطنى، فى رصد نشاط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة، تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذًا من دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، وتم ضبط المتهم حال تواجده أسفل مسكنه، وبحوزته الآتى 15000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون، كمية من مخدر الهيروين وزنت 500 جرام، مبلغ مالى قدره 13000 جنيه، 3 هواتف محمولة، 2 سيارة".

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد، والأقراص المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهواتف المحمول للاتصال بعملائه، واستخدام السيارتين فى عملية النقل والترويج هذا وتقدر قيمة التكلفة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 600 ألف جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.