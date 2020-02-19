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جامعة حلوان تخصص 40 منحة دراسية لطلاب أفريقيا وشرق وجنوب آسيا وأمريكا اللاتينية

الأربعاء، 19 فبراير 2020 12:53 م
جامعة حلوان تخصص 40 منحة دراسية لطلاب أفريقيا وشرق وجنوب آسيا وأمريكا اللاتينية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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خصصت جامعة حلوان عددا من المنح الدراسية السنوية للطلاب حيث وافق مجلس الجامعة تخصيص 40 منحة دراسية فى مختلف التخصصات بمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا لعام 2020/2021،وفي إطار حرص جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث علي فتح آفاق تعاون جديدة مع دول أفريقيا ودول شرق وجنوب شرق آسيا، إلي جانب دول أمريكا اللاتينية، ودعم أواصر التعاون والمودة وتقوية العلاقات والروابط التاريخية.

وأوضح  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن هذه المنح تهدف إلى فتح آفاق علمية جديدة مع الدول المختلفة بهدف تحقيق التقدم العلمى والتكنولوجى فى ظل التخصصات الفريدة التي تتمتع بها جامعة حلوان والبرامج المتميزة التى تلبى احتياجات سوق العمل الإقليمى والدولى وللتأكيد على دور مصر الثقافى والفكرى ودعم جسور التعاون العلمى مع الدول المختلفة.

من جانبها، أشارت الدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن عدد المنح المقدمة من الجامعة ستتزايد سنويا في تخصصات متنوعة وفى كل المجالات، حيث ترحب الجامعة بالطلاب الوافدين وتقدم لهم كل الدعم، مشيرة إلي أن مركز الدراسات والتعاون البحثى الإفريقى يخصص للعام الأول منحة ماجستير لدراسة إدارة الوجهات السياحية باعتبار أهمية قطاع السياحة على المستوى المحلى والإقليمى بالقارة.

على جانب آخر، كان قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، نظم ورشة عمل عن تطوير المجلات العلمية بالجامعات المصرية، وذلك فى ضوء اهتمام جامعة حلوان بالبحث العلمى والنشر الدولى بهدف وضع جامعة حلوان فى مصاف التصنيف الدولي للجامعات العالمية.


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