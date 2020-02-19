جامعة الإسكندرية تحتل المركز الثانى فى استقبال الطلاب الوافدين بين جامعات مصر

الإسكندرية أسماء على بدر

أكد الدكتور هشام جابر، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، خلال مجلس الدراسات العليا والبحوث، المنعقد صباح اليوم، ان تقييم المجلات العلمية بجامعة الإسكندرية تقييم مشرف جدا، مضيفا ان المجلات العلمية بكليات التجارة وطب الاسنان والزراعة(المجلة المصرية لعلوم الدواجن) ،المعهد العالي، الطب البيطرى سجلت تقدما كبيرا فى مختلف التصنيفات، واكد "جابر " فى بيان ان هذا التقيم يرتقى بجامعة الإسكندرية فى كافة التصنيفات العالمية، مشيرا إلى أن الجامعة تصبو لزيادة الانتاج العلمى لأنه يعتبر هدف استراتيجى لجامعة الاسكندرية، وذلك بغية تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

كما أشار الى أنه تم تطوير المناهج الدراسية والعمل بنظام الساعات المعتمدة لتتماشى مع الإطار العام للمنهج التعليمى الوطنى لمصر، ولفت جابر ان الجامعة تصبو لرعاية البحث العلمى لغرس ثقافة البحث العلمى فى طلابها، وذلك لإعدادهم وتزويدهم بالمهارات البحثية اللازمة، حيث ان البحث العلمى له بالغ الأثر والأهمية فى الرخاء الاقتصادى والتنمية.

كما أعلن نائب رئيس جامعة الإسكندرية أن جامعة الإسكندرية تحتل المركز الثانى بين الجامعات المصرية فى استقبال الطلاب الوافدين، مشيرا أن جذب الطلاب الوافدين للدراسة بمصر وجامعة الإسكندرية يعد ضرورة قصوى وهدف قومى من خلال تشجيعهم على الدراسة بالجامعة، وتيسير كافة إجراءات التقدم للدراسة بمرحلتى البكالوريوس والدراسات والعليا، وتذليل كل الصعوبات التى تواجههم، باعتبارهم مصدرا لدعم اقتصاد الدولة، ودعم لدور مصر الريادى فى مجال التعليم العالى.

كما ناقش المجلس الاجراءات اللازم اتخاذها بشان الطلاب المصريين الموفدين من الجامعة للدراسة فى الصين خلال هذه الفترة بدون الانتهاء من الدراسة او الحصول على الدرجة نظرا للاوضاع القائمة بدولة الصين وانتشار فيروس كورونا لحين البت فى عودتهم لمقر دراستهم بعد انتهاء الازمة، وذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بعودة المصريين الراغبين فى العودة من دولة الصين، حيث اكد جابر انه تم التواصل مع الطلاب العائدين من الصين للاطمئنان على صحتهم بعد الانتهاء من فترة الحجر الصحى لهم بمدينة مطروح والذين تنتهى مدة إقامتهم خلال يومين.

كما احيط المجلس علما بقرار المجلس الاعلى للجامعات بجلسته المنعقدة فى 2020/1/6 بالموافقة على تقرير اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات لإعداد قواعد تسجيل الدراسات العليا فى الكليات الحديثة التأسيس.

ووافق المجلس على اتفاق التعاون بين كلية الهندسة جامعة الاسكندرية ومعهد بحوث الالكترونيات ووافق المجلس على مذكرة التفاهم بين كلية الطب جامعة الإسكندرية والمعهد الكندى الدولى للعلاج بالفن.

كما وافق المجلس على الاتفاق الإطارى بين الوكالة الفرنكوفونية للجامعات وجامعة الإسكندرية، احيط المجلس علما بشأن توصيات لجنة العلاقات الثقافية بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة بالقواعد التنظيمية الواجب مراعاتها عند إبرام الاتفاقيات بين الجامعات المصرية والجامعات والمؤسسات الاخرى.