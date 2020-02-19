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"تعليم الرياض" ومديرية مكافحة المخدرات تدشنان برنامج الوقاية من أضرار المخدرات

الأربعاء، 19 فبراير 2020 07:09 ص
"تعليم الرياض" ومديرية مكافحة المخدرات تدشنان برنامج الوقاية من أضرار المخدرات مخدرات - صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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دشن مساعد المدير العام للشؤون التعليمية في منطقة الرياض عبدالله بن سعد الغنام والعميد الدكتور راشد العارضي مساعد مدير مديرية مكافحة المخدرات في منطقة الرياض، برنامج الوقاية من أضرار المخدرات، أحد برامج اتفاقية الشراكة بين "تعليم الرياض" ومديرية مكافحة المخدرات في منطقة الرياض، بحضور مدير إدارة الإرشاد الطلابي عبدالرحمن السبيل، وعددٍ من منسوبي الإدارتين.

وشاركت إدارة التوجيه والإرشاد الطلابي بجناح لتقديم الخدمات الإرشادية والتوعوية، بينما شاركت مديرية مكافحة المخدرات بجناح تثقيفي ومعرض توعوي، واستعرضت المديرية لوحة الشرف لشهداء الواجب، كما شارك مجمع إرادة للصحة النفسية في الرياض بجناح تثقيفي.

 


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