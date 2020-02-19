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خالد صلاح
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تطعيم 5791 طفل ضد الثلاثى والدرن وشلل الأطفال والخماسى بالوادى الجديد (صور)

الأربعاء، 19 فبراير 2020 11:21 ص
تطعيم 5791 طفل ضد الثلاثى والدرن وشلل الأطفال والخماسى بالوادى الجديد (صور) تطعيم
الوادى الجديد-فريق المحافظات

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أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، عن تطعيم 5791 طفًلا ضد الثلاثى وشلل الأطفال والدرن والخماسى بمراكز المحافظة الخمسة وقال وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادى الجديد، الدكتور أحمد محروس فى بيان له ، إن إدارة الطب الوقائى بقيادة الدكتورة فايزة عبد الحليم، نجحت فى تطعيم 370 طفلا ضد الدرن، و2851آخرين ضد شلل الأطفال و1281 بالطعم الخماسي، و893بطعم إم إم آر، و450طفلًا بالجرعة الثلاثى المنشطة، وذلك على مدار الشهر الماضي

أوضح محروس، أنه جرى ضد تطعيم هذه الأطفال على مستوى الإدارات الصحية فى مراكز المحافظة الـ5، حيث جرى تحصين الأطفال من خلال تناول التطعيم الثلاثى وهو طعم أمراض (الدفتيريا – التيتانوس – السعال الديكي)، وطُعم "إم إم آر" ضد أمراض (الحصبة – الحصبة الألماني-النكاف)، بينما التطعيم الخماسى ضد أمراض (الدفتريا- التيتانوس- السعال الديكي- فيروس كبدى بي- الأنفلونزا البكتيرية).

وكان قد أعلن وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادى الجديد، الدكتور أحمد محروس، مساء أمس الثلاثاء، عن تطعيم 3482 طفلًا فى ختام اليوم الثالث من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بإجمالى 36794 طفلا على مدى يومين، بنسبة 95.7% من المستهدف تطعيمه على مستوى المحافظة والبالغ 38441 طفلًا طوال فترة الحملة والتى تستمر لمدة 4 أيام.

وكانت قد أطلقت وزارة الصحة والسكان صباح   الأحد الماضى ، حملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بكافة المحافظات، وذلك للأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات، لرفع الحالة المناعية للأطفال، وذلك من خلال الوحدات الصحية والمستشفيات، والفرق المتحركة التى تجوب الشوارع والقرى والوحدات الريفية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة وذلك من الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

ومن المقرر أن تستهدف الحملة تطعيم 16.5 مليون طفل مقيم على أرض مصر ويعد التطعيم ضروريا لكل الأطفال فى الفئة العمرية المستهدفة التى تبدأ من عمر يوم وحتى 5 سنوات على أن تستمر الحملة 4 أيام من 16 فبراير الجارى وحتى 20 فبراير ومن المقرر أن يشارك فى الحملة قرابة 90 ألف شخص تم إعدادهم وتدريبهم على العمل ويبلغ عدد المشرفين على الحملة 15 ألف مشرف.

 

 

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