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الأربعاء، 19 فبراير 2020 01:49 م
خالد صلاح
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ترامب يتعهد بدعم لوس أنجلوس لاستضافة أولمبياد 2028

الأربعاء، 19 فبراير 2020 12:35 م
ترامب يتعهد بدعم لوس أنجلوس لاستضافة أولمبياد 2028 ترامب
ا ش ا

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 تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدعم كامل من الحكومة الفيدرالية إلى (لوس أنجلوس) لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2028 .
وذكرت صحيفة /ذا هيل/ الأمريكية على موقعها الإلكتروني، اليوم /الأربعاء/ أنه أثناء حضور ترامب أحد الاجتماعات الإعلامية في (بيفرلي هيلز) مع اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأمريكية المكلفة بتنظيم ألعاب 2028، وقع الرئيس الأمريكي على وثيقة تقدم الدعم الفيدرالي للمدينة، وانضم إليه العديد من المسؤولين الفيدراليين، من بينهم القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي تشاد وولف .
من جانبه، قال وولف :"إنه يجري التخطيط والإعداد بالفعل لإتمام هذا الحدث بدقة لا تشوبها شائبة، ولكي ينجح هذا الحدث، علينا ضمان تأمين الألعاب الأولمبية".. متعهدا بأن وزارة الأمن الداخلي ستوفر الموارد اللازمة للمساعدة في تأمين الحدث .
وأفادت الصحيفة الأمريكية بأن طوكيو تستضيف دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2020.. وقال ترامب "إنه تلقى دعوة لحضور الدورة الأولمبية لهذا العام من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، لكنه لم يتخذ قراره بشأن قبولها من عدمه".
وأشارت إلى أنه من المقرر أن تستضيف (باريس) بعد ذلك دورة ألعاب 2024 تليها لوس أنجلوس بعد أربع سنوات.

ترامب

لوس أنجلوس

دورة الألعاب الأولمبية

تشاد وولف

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