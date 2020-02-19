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تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات للجلسة الرابعة على التوالى

الأربعاء، 19 فبراير 2020 02:41 م
تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات للجلسة الرابعة على التوالى بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

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تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الرابعة على التوالي، بضغوط هبوط 8 قطاعات معظمها القطاعات القيادية.
 
وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.39% خاسراً 23.67 نقطة ليغلق عند مستوى 6116.02 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.39% خاسراً 26.6 نقطة ليغلق عند مستوى 6775.01 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.37% خاسراً 17.89 نقطة ليغلق عند مستوى 4811.70 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.35%، خاسراً 17.43 ليغلق عند مستوى 4927.15 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 237.2 مليون سهم بقيمة 41.7 مليون دينار كويتى عبر 10.5 ألف صفقة.
 
وتراجعت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 1.30%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.82%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.67%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.56%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.50%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.39%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.36%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.11%، فيما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.75%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.63%.
 
وجاء سهم "شركة رابطة الكويت والخليج للنقل" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 19.51%، تليه شركة كى جى إل لوجستيك بنسبة 19.09%، ثم شركة إعادة التأمين الكويتية بنسبة 6.94%، فيما تصدر سهم "شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 18.85% ثم شركة دار الثريا العقارية بنسبة 14.93%، ثم شركة الامتيازات الخليجية القابضة بنسبة 9.87%.
 

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