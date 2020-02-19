تحرير 128 مخالفة تموينية وضبط 2 طن فول مستورد بأسيوط وسوهاج (صور)

أسيوط - ضحا صالح - محمود مقبول

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية تشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة بكافة قرى ونجوع المحافظة للتأكد من صلاحية السلع المعروضة على المواطنين لافتًا إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين رؤساء المراكز والأحياء والأجهزة المعنية والتموين لشن حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز والمستودعات لمنع تهريب وتسريب السلع المدعمة لضمان حصول المواطنين على كامل الدعم المخصص لهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك في إطار خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى إيصال الدعم لمستحقيه الفعليين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن البسيط وتلبية إحتياجاته.

وأوضح محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البدارى إنه بناءًا على توجيهات محافظ أسيوط بضرورة التنسيق مع الإدارات التموينية لشن حملات مفاجئة على السواق للتأكد من صلاحية السلع المعروضة وتوافر السلع الاساسية للمواطنين ومحاربة الغش التجاري تم التنسيق مع إدارة تموين البدارى برئاسة عصمت تركي شاهين مدير الادارة وشن حملات تموينية خلال اليومين الماضيين أسفرت الحملات عن تحرير 74 مخالفة تموينية متنوعة منها ضبط 2000 كجم فول مستورد ولا يمتلك حائزها فواتير كما تم ضبط 10 شيكارة دقيق مدعم زنة 50 كجم مخصص للمخابز قبل بيعها في السوق السوداء و69 مخالفة لعدد من المخابز تنوعت بين نقص وزن ومواصفات ونظافة وتحرير مخالفات لغلق مستودع بوتجاز وبدال تمويني فى مواعيد العمل الرسمية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

على جانب آخر، وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير الأمن ورئاسة العميد محمد نصحى مدير إدارةمباحث التموين والمقدم محمد اللبيشى وكيل الإدارة حملة تموينية مكبرة لتحقيق أقصي درجات الرقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 54 قضية تموينية من بينها ضبط "249" كيلو جرام حمص ، عدس ، فاصوليا غير صالحة للاستهلاك الأدمي قبل بيعها للمواطنين وضبط "100" كيلو جرام دقيق بلدي مدعم خاص بالمخابز البلدية قبل بيعها في السوق السوداء.

وتم ضبط "6" قضايا أنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و"5" قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و" 4" قضايا عدم نظافة أواني العجين بالمخبز و" 3" قضايا عدم الاحتفاظ بسجل حركة الدقيق بالمخبز وضبط " 3" قضايا التوقف عن انتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و " 6" قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين و"6" قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 8 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 3 " قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل العمل و" 5" قضايا عدم الاعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و"3 " قضايا عرض لحوم مكشوفه بدون غطاء شاش وجاري الاستمرار فـي القيام بحملات مماثله.

كانت مباحث التموين بمحافظتى سوهاج والقليوبية، تمكنا من تحرير 51 قضية تموينية وضبط 36 طن منظفات صناعية مجهولة المصدر بالخصوص.

وأسفرت الجهود عن ضبط 51 قضية تموينية من بينها ضبط فايز ر م ر 48 سنة صاحب محل جزارة ويقيم دائرة مركز البلينا لحيازتة سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتم ضبط " 140 كيلو جرام لحوم وتم ضبط علي ا ح 28 سنة صاحب محل جزارة ويقيم دائرة مركز البلينا لحيازتة سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتم ضبط " 170 كيلو جرام لحوم.



حملات تموينية بالبداري



حملات تموينية بالبداري