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تباين مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

الأربعاء، 19 فبراير 2020 10:28 ص
تباين مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 13632 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 1846 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 15579 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 5083 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل مستوى 1238 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1358 نقطة.
 
وفى سياق متصل تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، إذ اشترى مجلس إدارة شركات المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، مصر لصناعة الكيماويات، المصرية للمنتجعات السياحية، 73873 سهم، 14595 سهم، 2.261 مليون سهم، على التوالى، كما اشترى مساهم رئيسى بشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، 16 ألف سهم.
 
واشترت مجموعة مرتبطة بشركة مجموعة عامر القابضة، 1.9 مليون سهم، فيما باعت مجموعة مرتبطة لشرك الأخوة المتضامنين للاستثمار العقارى والأمن الغذائى 10 أسهم.
 
فى سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهم فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، فى ضوء المخاطبة التى تم إصدارها للشركة بخصوص القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019.
 
فيما قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمى الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، مجموعة عامر القابضة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال5%.

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