سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 فبراير 2020 04:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بر الصين الرئيسى يسجل 1749 حالة إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء، 19 فبراير 2020 04:00 ص
بر الصين الرئيسى يسجل 1749 حالة إصابة جديدة بكورونا تفشى فيروس كورونا فى الصين
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت لجنة الصحة الوطنية فى الصين، اليوم الأربعاء، إن بر الصين الرئيسي سجل 1749 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس الثلاثاء انخفاضا عن حالات اليوم السابق التي بلغت 1886 .

وتمثل الحالات المسجلة يوم الثلاثاء أدنى معدل للإصابات الجديدة منذ 29 يناير، حيث ارتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي إلى 74 ألفا و 185 حالة حتى الآن.

ووصل عدد الوفيات جراء الفيروس في بر الصين الرئيسي إلى 2004 حتى نهاية أمس الثلاثاء بزيادة 136 حالة وفاة عن اليوم السابق.

وكانت اللجنة الصحية بإقليم هوبى بالصين، قالت على موقعها الإلكترونى إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بالإقليم ارتفع إلى 1921 حتى نهاية أمس، الثلاثاء بعد وفاة 132 آخرين.

وأضافت اللجنة أنه تم تسجيل 1693 حالة إصابة جديدة في هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في الإقليم إلى 61 ألفا و 682 حالة.

وكانت قناة العربية، أفادت أن الصين سجلت أقل عدد للإصابات اليومية بفيروس كورونا، منذ ظهور المرض بعدد من مدنها، منذ شهر يناير الماضي.

وكشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن فيروس كورونا يقتل 15% من المرضى الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا، والسلالة التى لم يسبق لها مثيل هى أشد شراسة وأكثر عدوى 20 مرة أكثر من السارس، وأجرى مسؤولو الصحة الصينيون أكبر دراسة على الإطلاق على فيروس كورونا.

وأظهرت النتائج، أن فيروس كورونا قد شكل أكبر تهديد للمرضى الأكبر سنا، كما أنه خطير بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب تم تسجيل أكثر من 73 ألف حالة، ما يصل إلى 99 % منهم في الصين.


الصين

كورونا

فيروس كورونا

وفيات كورونا

صحه الصين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سيدة تطالب بحبس زوجها بسبب تخلفه عن أداء 70 جنيهًا نفقة فرش وغطاء

سيدة تطالب بحبس زوجها بسبب تخلفه عن أداء 70 جنيهًا نفقة فرش وغطاء

مناقشة 130 اقتراحًا برغبة بـ"شكاوى البرلمان" عن خدمات ومشكلات الدوائر

مناقشة 130 اقتراحًا برغبة بـ"شكاوى البرلمان" عن خدمات ومشكلات الدوائر

انخفاض أسعار الخشب 20 % بسبب الدولار وتوقف الاستيراد خلال الشتاء

انخفاض أسعار الخشب 20 % بسبب الدولار وتوقف الاستيراد خلال الشتاء

الصحة: إعلان منظمة الصحة العالمية مصر خالية من الحصبة خلال 3 شهور

الصحة: إعلان منظمة الصحة العالمية مصر خالية من الحصبة خلال 3 شهور

طوارئ بالمرور لمواجهة هطول الأمطار منعًا لحوادث الطرق فى القاهرة والجيزة

طوارئ بالمرور لمواجهة هطول الأمطار منعًا لحوادث الطرق فى القاهرة والجيزة

خلافات بين قطر والإخوان تتسبب فى تقليل الدوحة تمويلها للتنظيم

خلافات بين قطر والإخوان تتسبب فى تقليل الدوحة تمويلها للتنظيم

زوجة تطلب الطلاق: عانيت بسبب مرض حماتى النفسى ومحاولتها إغراق طفلتى

زوجة تطلب الطلاق: عانيت بسبب مرض حماتى النفسى ومحاولتها إغراق طفلتى

"قوى البرلمان": الدورات التأهيلية للمقبلين على الزواج تحمى من التفكك الأسرى

"قوى البرلمان": الدورات التأهيلية للمقبلين على الزواج تحمى من التفكك الأسرى

أنقرة فى ورطة بعد خسائرها بإدلب السورية.. وتراجع الإرهابيين كلمة السر

أنقرة فى ورطة بعد خسائرها بإدلب السورية.. وتراجع الإرهابيين كلمة السر

متهمو الاتجار بالأعضاء البشرية: نستقطب الزبائن عبر الإنترنت والكلى بـ30 ألف جنيه

متهمو الاتجار بالأعضاء البشرية: نستقطب الزبائن عبر الإنترنت والكلى بـ30 ألف جنيه

فيديو.. "دار الإمارة" مقر الحكم العباسى بمصر يغرق فى القمامة ومخلفات المدابغ

فيديو.. "دار الإمارة" مقر الحكم العباسى بمصر يغرق فى القمامة ومخلفات المدابغ

تحويل حركة السيارات بسبب إنشاء كوبرى جديد بحلمية الزيتون وإزالة القديم

تحويل حركة السيارات بسبب إنشاء كوبرى جديد بحلمية الزيتون وإزالة القديم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة