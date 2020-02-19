براءة سائق التوكتوك المتهم بخطف طفلة من ذوي الاحتياجات واغتصابها بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية اليوم، برئاسة المستشار سلامة سالم جاب الله وعضوية المستشارين، وائل عمر الشحات، ومحمود مجدي عبده، وسكرتارية نبيل شكري، ببراءة سائق توك توك بدائرة مركز شرطة الحسينية، لقيامه بخطف طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة واغتصابها كرها عنها، من الاتهام الموجه إليه، وخاصة بعد حضور أسرة المجني عليها، والعدول عن أقوالهم.

تعود أحداث القضية رقم 22858 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة الحسينية، والمقيدة برقم 1021 لسنة 2019 كلي شمال الزقازيق، ليوم 20 مارس، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من أسرة الطفلة " ش ا ب ع " التي لم تجاوز الثامنة عشر، بقيام " أحمد م إ خ" 35 سنة سائق توك توك ومقيم قرية تابعة لمركز الحسينية، بخطف الطفلة بالإكراه مستغلا إعاقتها العقلية لكونها من ذوي الإحتياجات الخاصة، فحملها علي مرافقته كرها عنها، مباعدا بينها وبين أسرتها وقام بالتعدي عليها جنسيا واغتصابها.

وكشفت تحريات ضباط مباحث الحسينية صحة الواقعة، وتم القبض على المتهم وإحالته محبوسا من قبل نيابة شمال الزقازيق الكلية، بإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق للمحاكمة.