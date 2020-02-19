ايقاف محطة خلط مياه الصرف بالري بقرية كفر ديما لحين ظهور نتائج التحاليل

الغربية مصطفى عادل

قرر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية إيقاف عمل محطة خلط مياه الصرف بمياه الري على بحر سيف بقرية كفر ديما لحين ظهور نتيجة تحاليل المياه التي تم أخذها عن طريق لجنة مشتركة من مديرية الري وجهاز شئون البيئة وإرسالها إلى معهد المياه التابع لوزارة الري للتأكد التام من سلامة المياه وعدم تسببها في أي أضرار سواء على المزروعات أو على المواطنين.

يذكر أن محافظ الغربية قد أصدر تعليماته بنزول لجنة مشتركة من مديرية الري وجهاز شئون البيئة للوقوف على أسباب ظاهرة الرغاوى الصابونية بسطح مياه ترعة بحر سيف ، مكلفاً بالتنسيق مع مديرية الري والموارد المائية بالمنوفية التابعة لها المحطة لاتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على جودة المياه والتأكد من مطابقتها للمواصفات.

كانت لجنة مشتركة من جهاز شئون البيئة ومحافظة الغربية قد عاينت ترعة بحر سيف المارة بقرية كفر ديما مركز كفر الزيات، بعد ظهور مواد رغوية على سطح المياه، دون معرفة سببها.

كان اهالي القرية قد فوجئوا بظهور مواد رغوية تشبه الصابون على سطح مياه الترعة وتم تشكيل لجنة مشتركة من جهاز شئون البيئة ومحافظة ضمت كلا من علاء بهنسي وسليمان ابوحسين نائبا رئيس مدينة كفر الزيات والإدارة العامة لري شبين الكوم وإدارة ري قبلي كفرالزيات بحضور عبدالمنعم طه مدير ادارة النوعية بجهاز شئون البيئة بالغربية ومحمد الصعيدي كيميائي بمعمل البيئة بطنطا ومحمد علام بإدارة البيئة بالغربية وهاني مصطفي بإدارة جهاز شئون البيئة بطنطا والمهندس سمير عمار مدير إدارة .ري قبلي كفرالزيات

وقامت اللجنة بمعاينة محطة الخلط واخذ عينات لتحليلها وعند التشغيل، وتبين انبعاث روائح كريهه من المحطة، وتلوث مياه الترعة بمياه مصرف تلا، كما قامت اللجنة بأخذ عينات من التربة لتحليلها وتحليل الزراعات لبيان مدي تأثرها بالتلوث، وسحب عينة من المياه لتحليلها وبيان نسب التلوث.

واشتكي المزارعين من تلف المحاصيل وتضرر زراعتهم من المياه المخلوطة بالصرف الصحي.

وانتهت اللجنة إلى مخاطبة وزارة الري لتركيب فلاتر تنقية بمحطة الرفع والخلط الموجودة علي ترعة بحر سيف بقرية كفر ديما لمنع الملوثات بالمياه، وعدم تشغيل المحطة في فترة أقل احتياجات لعدم حدوث أي آثار بيئية تضر بالزراعة والدفع بوحدات طوارئ في حالة نقص المياه الشديدة في الصيف بشكل مؤقت، وتكليف الإدارة العامة لصرف شرق المنوفية للري بمتابعة مصادر الملوثات بمصرف تلا العمومي وتحرير محاضر للمخالفين ورفع نواتج التطهير بطريقة آمنه