الموافقة على 75 طلب تقنين لأراضى أملاك الدولة ببنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

وافقت اللجنة العليا للبت فى طلبات تقنين أراضى أملاك الدولة برئاسة الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف فى اجتماعها اليوم الأربعاء على 75 طلبا جديدا، علاوة على طلبى تظلم جديدين، ليبلغ بذلك العدد الإجمالى للطلبات التى وافقت اللجنة عليها حتى الآن 1417 طلبا.

وأشار بيان صحفى إلى أن اللجنة عقدت اجتماعها الأخير بديوان عام المحافظة و ناقشت 125 ملف " 101طلب تقنين+ 24 تظلم" وبلغ العدد الإجمالى للعقود التى تم تحريرها 335 طلبا " 232 مبانى + 103 زراعة"، وجارى البت فى باقى الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بنى سويف، واللواء هشام شادى السكرتير العام، واللواء شريف الجمل مساعد مدير الأمن، والعقيد مهاب حسنى ــ الرقابة الإداريةــ، والمستشار رمضان قناوى مفوض الدولة، والمهندسة لمياء جلال المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة _ مدير مكتب خدمة المستثمرين، والمحاسب أحمد إبراهيم مديرعام الأملاك، سمر فتحى مسؤول المنظومة، ومسؤولى الزراعة والمساحة والرى والأملاك وحماية الأراضى ورؤساء المدن، و أعضاء لجان مكتب تقنين أملاك الدولة بديوان عام المحافظة.

وأكد محافظ بنى سويف على متابعته المستمرة لملف التقنين، للعمل على تذليل أية عقبات تحول دون إنهاء الإجراءات حفاظا على المال العام، وذلك من خلال تسريع إنهاء الإجراءات وتكثيف عمل اللجان المختصة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقنين الأوضاع القانونية للمواطنين وحصر كافة الأوضاع غير القانونية للتعامل معها بكل جدية، مع ضرورة منع أية تعديات مستجدة، وذلك بالتوازى مع سرعة الانتهاء من إجراءات التقنين، ومراعاة ظروف المواطنين الجادين فى موضوع التقنين.

وعلى صعيد آخر شدد محافظ بنى سويف على أهمية استمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضارى والجمالى للمدن، وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة تطبيقا للقانون، وذلك خلال استعراضه تقريرا تضمن تنفيذ الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن برئاسة أحمد دسوقي، حملة موسعة لرفع الإشغالات بحضور اللواء حمدى فرج مساعد مدير الأمن، المقدم مسلم محفوظ نائب مأمور مركز شرطة الفشن، الرائد مصطفى أحمد وكيل شرطة المرافق وعبد اللطيف محمود نائب رئيس المدينة و أحمد وهبة رئيس قسم الإشغالات، ومسؤولى النظافة والبيئة والتنظيم والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلي.

وأسفرت الحملة عن إزالة ورفع العديد من الإشغالات المتنوعة من ميدان الشيخ شمردل وشارع سعد زغلول والطريق الدائرى وشملت "أرصفة مخالفة، تاندات صاج، كراسى بلاستيك، طاولات، عروق خشبية، لافتات عشوائية بدون ترخيص، تعديات على الأرصفة، باعة جائلين، فاترينات" وذلك باستخدام معدات وسيارات الوحدة المحلية ووسط تأمين الجهات الأمنية، فضلاً عن تحرير عدد 6 محاضر مخالفات بيئة بمعرفة إدارة شؤون البيئة بالوحدة المحلية وشرطة المسطحات المائية، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانون.