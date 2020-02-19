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وليس من جميع حساباته بالبنوك المختلفة

الضرائب: ننسق مع "المركزى" لتجنيب الضريبة المستحقة من حساب الممول ببنك واحد فقط

الأربعاء، 19 فبراير 2020 11:05 ص
الضرائب: ننسق مع "المركزى" لتجنيب الضريبة المستحقة من حساب الممول ببنك واحد فقط رضا عبد القادر ،رئيس مصلحة الضرائب المصرية
كتب : أحمد يعقوب

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قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تقديم كل الدعم والتيسير على الممولين وعدم تعطيل مصالحهم، فلقد قام وزير المالية بإصدار تعليماته بشأن تجنيب الضريبة المستحقة من حساب الممول فى بنك واحد فقط وليس من جميع  حساباته بالبنوك المختلفة، وذلك لمنع تكرار تجنيب المبلغ المستحق لمصلحة الضرائب وأننا ننسق مع البنك المركزي في هذا الشاءن، جاء ذلك استجابة لشكاوى بعض المستثمرين بقيام بعض البنوك بتجنيب الضريبة المستحقة في أكثر من بنك.
 
وأوضح أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تسعى لحل مشكلات المستثمرين مع الضرائب، من خلال دراسة أية معوقات إدارية أو قانونية لإزالتها دعما للنشاط الاقتصادى فالوزارة لا تسعى إلى تعثر المستثمرين وتوقف نشاطهم.
 
كما أكد "عبد القادر"، أن المصلحة تقدم الدعم والمساندة لجعل بيئة الاستثمار جاذبة للمستثمرين، وذلك من خلال تحقيق منظومة ضريبية متطورة ومميكنة للتيسير على الممولين وتسهيل كافة الإجراءات أمامهم لتوفير الوقت والجهد.
 
ومن الجدير بالذكر أن وزارة المالية قد قامت بالاتفاق مع البنك المركزي فيما يتعلق بمشكلة الحجز على أرصدة بعض الممولين نتيجة عدم سداد مستحقات الضرائب، أن يكون الحجز على المبلغ المستحق للضرائب فقط وليس على كل أرصدة الممول ومن بنك واحد فقط.

رضا عبد القادر

رئيس مصلحة الضرائب المصرية

مصلحة الضرائب

وزارة المالية

الضريبة المستحقة

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