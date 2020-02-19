سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 فبراير 2020 01:47 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الزراعة: لم تظهر حالة واحدة من مرض حمى الوادى المتصدع بفضل الإجراءات الوقائية

الأربعاء، 19 فبراير 2020 12:48 م
الزراعة: لم تظهر حالة واحدة من مرض حمى الوادى المتصدع بفضل الإجراءات الوقائية ورشة عمل تمرين المحاكاة الخاص بوزارة الزراعة
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت الهيئة العامة للخدمات البيطرية ورشة عمل تمرين المحاكاة الخاص بتحسين الاستعداد وتقليل المخاطر الناجمة عن مرض الحمى القلاعية والأمراض الوبائية العابرة للحدود، خلال الفترة من 17 - 19 فبراير الجارى، بمشاركة عدد 30 طبيب بيطرى من الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطرى والإدارات البيطرية بالمحافظات الحدودية بالإضافة إلى مشاركة ممثلين عن معهد بحوث صحة الحيوان.

وقال  الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن هذه المحاكاة تأتى بالتعاون وبدعم فنى من المكتب التقنى لمكافحة الحمى القلاعية بالاتحاد الأوروبى كأحد أهم أنشطة الاستراتيجية الإقليمية الجديدة "Hold -FAST" التى تهدف إلى تحسين الأمن الصحي للحيوان من خلال تحسين التأهب وتقليل المخاطر الناجمة عن مرض الحمى القلاعية والأمراض الوبائية الطارئة العابرة للحدود.

وأضاف رئيس الخدمات البيطرية، أن مصر قد حققت إنجازات هامة فى التحكم والسيطرة على مرض الحمى القلاعية، من خلال تطبيق المعايير الصحية البيطرية الصارمة طبقاً للتوصيات العالمية الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية “OIE” وبدعم فنى من المكتب التقنى لمكافحة الحمى القلاعية بالاتحاد الأوروبى ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، إضافة إلى النجاح فى تطبيق نظم المسوح الوبائية المبنية على الإنذار المبكرو تقييم المخاطر وتشديد الرقابة على الحدود وتطبيق التحصين المكثف لعمل حزام آمن والتنسيق مع كافة الوزرات المعنية لمنع دخول مرض حمى الوادى المتصدع الذى ظهر فى بعضٍ من دول الجوار، الأمر الذى أدى إلى عدم ظهور حالة واحدة من المرض بمصر حتى الآن.

واضاف رئيس الهيئة العامة للخدمات، أن الهيئة تعمل على رفع القدرات واستعداد لمواجهة دخول اى سلالات جديدة أو أنواع فرعية من فيروس الحمى القلاعية والأمراض الطارئة الأخرى من البلدان المجاورة، حيث يعتبر انتقال الحيوانات الحية عبر الحدود خطراً كبيراً على دخول سلالات جديدة من مرض الحمى القلاعية أو أي أمراض أخرى.

ومن هذا المنطلق يأتى الهدف الرئيسى لتمرين المحاكاة المذكور لتحقيق تقدم وتطوير فى نظم الإنذار المبكر والاستجابة السريعة لانتشار الأمراض الوبائية، من خلال الوصول إلى أهداف محددة تتلخص فى تحديد قدرات الاستعداد الإجرائى والإطار الزمني للاستجابة،  واختبار قدرات التنسيق والتواصل بين جميع الجهات المعنية؛ مع تحديد نقاط الضعف في خطة الطوارئ إن وجدت؛ إضافة إلى المساعدة في إعداد وتخطيط الإدارة الطويلة الأجل لتفشي الأمراض الوبائية.

 

الامراض الوبائية

الحمى القلاعية

صحة الحيوان

الخدمات البيطرية

اخبار اليوم

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
منع الـ22 طالبا أصحاب واقعة "فيديو الراقصة" المفصولين من دخول المدرسة

منع الـ22 طالبا أصحاب واقعة "فيديو الراقصة" المفصولين من دخول المدرسة

صور.. منظمو سوبر الأهلى والزمالك يتابعون الأخبار لحظة بلحظة على "اليوم السابع"

صور.. منظمو سوبر الأهلى والزمالك يتابعون الأخبار لحظة بلحظة على "اليوم السابع"

"الإسكان" تتيح وحدات لمتوسطى الدخل بالتقسيط على 20 سنة

"الإسكان" تتيح وحدات لمتوسطى الدخل بالتقسيط على 20 سنة

صحيفة أرجنتينية توضح حقيقة تعاطى مارادونا للمخدرات على مقاعد البدلاء

صحيفة أرجنتينية توضح حقيقة تعاطى مارادونا للمخدرات على مقاعد البدلاء

مدير مدرسة فيديو الرقص على السبورة المستبعد: "دا نظام جديد محدش متعود عليه"

مدير مدرسة فيديو الرقص على السبورة المستبعد: "دا نظام جديد محدش متعود عليه"

بلومبرج: نجيب ساويرس يبدى استعدادا للدخول فى مجال التنقيب عن الذهب

بلومبرج: نجيب ساويرس يبدى استعدادا للدخول فى مجال التنقيب عن الذهب

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة غدا والحرارة فى القاهرة تسجل 20 درجة

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة غدا والحرارة فى القاهرة تسجل 20 درجة

مصرع سائق وإصابة 11 طفلا فى تصادم باص حضانة بربع نقل فى بنها

مصرع سائق وإصابة 11 طفلا فى تصادم باص حضانة بربع نقل فى بنها

"التنمية المحلية" ترفع درجة الاستعداد فى المحافظات تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

"التنمية المحلية" ترفع درجة الاستعداد فى المحافظات تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى اليوم.. وارتفاع الحرارة غدًا

الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى اليوم.. وارتفاع الحرارة غدًا

طلقها فورطته.. سيدة تعترف: "الآثار المضبوطة معى ملك طليقى"

طلقها فورطته.. سيدة تعترف: "الآثار المضبوطة معى ملك طليقى"

الصحة تواصل حملتها للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمجان لليوم الرابع على التوالى

الصحة تواصل حملتها للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمجان لليوم الرابع على التوالى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة