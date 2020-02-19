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الزراعة تحدد 8 إرشادات لأشجار الموز لمواجهة المناخ المتغير.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 19 فبراير 2020 03:16 ص
الزراعة تحدد 8 إرشادات لأشجار الموز لمواجهة المناخ المتغير.. اعرف التفاصيل أشجار موز
كتب عز النوبى

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ينشر "اليوم السابع "، عدد من الارشادات والتوصيات التى أصدرتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية التابعة لوزارة الزراعة ، بشان أشجار الموز ، التى تحتاج  إلى رعاية خاصة خلال موسم الشتاء ويجب على المزارعين الالتزام بنصائح وارشادات الزراعة لحماية سوباطات الموز من أضرار المناخ المتغير  والصقيع.

وكشف تقرير أصدرته الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، عن  مجموعة من النصائح والارشادات والتى يجب أن اتباعها من  قبل مزارعى الموز خلال شهر يناير الجارى لحماية المحصول من البردودة الشديدة ونزول الصقيع وتؤدي إلى خسائر كبيرة فى المحصول.. وهى كالاتى:

-يجب على  مزارعى الموز خلال  الأيام الحالية ، الاهتمام بتكيس السوباطات لانها تعمل على حماية السوباطات من انخفاض درجة الحرارة والصقيع.

- يعمل الكيس  الذى يتم وضعه على السوباطات على منع احتكــاك الأوراق بالأصابع أثناء فترة نمو السوباطة.

تعمل أكياس السوباطات أيضا على تقلل الفترة من التزهير وحتى جمع الثمار بعد أيام من 10 إلى 15 يوم، وتتم التغطية للسوباطات بأكياس البولى اثيلين الزرقاء.

- يجب على  مزارعى الموز ، العمل على حماية الخلفات الصغيرة أثناء الشتاء، عن طريق ترك النباتات التي قطعت سباطاتها خلال فصل الشتاء للعمل على حماية الخلفات الصغيرة المرباه بجوارها للموسم القادم علاوة على انتقال بعض العناصر الغذائية لكورمة الموجودة أسفل سطح التربة ويتم البدء في قطع النباتات على ارتفاع 100 سم من سطح التربة.

-، الاستمرار في جمع المحصول ، وتعـديل السنادات.

- يجب على  مزارعى الموز ، الاستمرار فى تجهيز جور النباتات الغائبة.

- يجب على  مزارعى الموز ، إضافة السماد العضوي مع السوبر فوسفات وتقليبه خلال العزقة الشتوية إذا لـم تتم قبل ذلك.

 يجب على  مزارعى الموز ، فحص وإزالة النباتات المصابة بتورد القمة والتبرقش إن وجدت.

 يجب على  مزارعى الموز ، الرى طبقا لاحتياج النبات مع عدم الإسراف في المياه.

 

 



 

أشجار الموز

المحاصيل الزراعية

مكافحة امراض الموز

اخبار اليوم

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