الرئيس الألبانى يدعو شعبه للإطاحة بحكومة بلاده اليسارية

دعا الرئيس الألبانى إيلير ميتا شعبه، للإطاحة بالحكومة اليسارية التى اتهمها بانتهاك دستور البلاد، وأنها على صلة بجريمة منظمة، وأعرب ميتا- فى مؤتمر صحفى أوردته شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن أمله فى أن يأتى الشعب إلى العاصمة تيرانا، فى اليوم الثانى من شهر مارس المقبل، والذى يخطط فيه أن يوقع مرسومه الرئاسى الأول ضد ما وصفه بـ "انقلاب" تنفذه الحكومة من خلال نظام القضاء.

وأشار ميتا، إلى فشل إصلاح النظام القضائى الذى تم الموافقة عليه منذ ثلاثة سنوات لاستئصال الرشوة وضمان استقلالية القضاة ومدعى العموم - وهو جزء من المجهود المبذول؛ لتبنى معايير الاتحاد الأوروبى - مرجعًا السبب فى ذلك للحكومة.

تأتى دعوة ميتا، بالإطاحة بحكومة بلاده الحالية فى الوقت الذى تجرى فيه الدولة - واقعة فى منطقة البلقان والبالغ عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة - إصلاحات أملًا فى الحصول على ضوء أخضر لإطلاق محادثات العضوية بالاتحاد الأوروبى سعيًا للانضمام للتكتل يومًا ما، ومن المتوقع أن يقدم البرلمان، الذى يهيمن عليه الاشتراكيون، تقريراً فى شهر مارس المقبل من المحتمل أن يطلبون خلاله إقالة ميتا من منصبه.

وتابع الرئيس ميتا، أن إصلاح القضاء الذى جرى إقراره قبل ثلاث سنوات للقضاء على الرشوة وضمان استقلال القضاة والمدعين العموميين بعيدا عن السياسة -كجزء من الجهود المبذوله لتبنى معايير الاتحاد الأوروبي- الذى فشل بدوره.

ومن المتوقع، أن يصدر البرلمان الذى يهيمن عليه الإشتراكيون، تقريرا فى مارس المقبل يتوقع أن يطالب بإقالة الرئيس إيلير ميتا.