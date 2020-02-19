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الرئاسة: المباحثات المصرية البيلاروسية عكست الإرادة السياسية بين الرئيسين

الأربعاء، 19 فبراير 2020 03:28 م
الرئاسة: المباحثات المصرية البيلاروسية عكست الإرادة السياسية بين الرئيسين الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مباحثات مع الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو بمقر رئاسة الجمهورية فى مصر الجديدة.

 

وأكد السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية فى تصريحات على هامش القمة أن الرئيس السيسى عقد جلسة منفردة مع نظيره البيلاروسى تلتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين.

 

وقال المتحدث الرئاسى أن المباحثات تناولت مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين كما عكست الإرادة السياسية بين الرئيسين فى مجالات عدة منها توطين الصناعة والمجال الزراعى والتقنيات الحديثة والتعاون الأمنى ونقل التكنولوجيا بمساعدة الدولة الصديقة بيلاروسيا.

 

وتابع السفير بسام راضى، أن الزيارة تأتى بناء على العلاقات الطيبة التى دارت بين الرئيس السيسى ولوكاشينكو خلال زيارة 2019.

 


الرئاسه

السيسى

بيلاروسيا

لوكاشينكو

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