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الرئاسة التونسية: الرئيس يبحث مع الفخفاخ تشكيلة الحكومة المنتظر إعلانها الليلة

الأربعاء، 19 فبراير 2020 03:05 م
الرئاسة التونسية: الرئيس يبحث مع الفخفاخ تشكيلة الحكومة المنتظر إعلانها الليلة قيس سعيد رئيس تونس
هند المغربي

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أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس التونسي قيس سعيد  بحث مع رئيس الحكومة التونسية المكلف إلياس الفخفاخ  تشكيلة الحكومة المنتظر إعلانها الليلة ، وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها 

يذكر أن صلاح مغاورى الكاتب المتخصص في الشؤون العربية، أكد أنه حال فشل إلياس الفخفاخ في تشكيل الحكومة التونسية الجديدة، ستدخل تونس في عدة مسارات صعبة، مشيرا إلى أن هناك توقعات بشكل كبير في المجتمع التونسى أن يقدم الرئيس قيس سعيد على إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، حيث هناك تفسيرات قانونية لهذا الأمر تتيح للرئيس التونسى استخدام سلطاته في الدعوة لإجراء انتخابات تشريعية بشكل مبكر.

 

وأشار الكاتب المتخصص في الشؤون العربية، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إلى أن المادة 89 من الدستور التونسى تشير إلى أنه يجوز للرئيس التونسى الدعوة بعد 4 أشهر إلى انتخابات برلمانية مبكرة حال عدم التوافق على تشكيل الحكومة ومر حتى الآن شهرين على التكليف الأول لحكومة الحبيب الجملى ، وبعدها تم تكليف إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة وبعد غدا يكون قد مر شهر على تكليف الفخفاخ بتشكيل الحكومة وهو الأمر الذى يمكن لرئيس الجمهورية التونسية بالدعوة لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة لعدم التوافق على تشكيل الحكومة.

 


تونس

قيس سعيد

الياس الفخفاخ

رئيس تونس

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