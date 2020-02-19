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الخارجية السعودية ترحب بمايك بومبيو فى مستهل زيارته الرسمية للمملكة

الأربعاء، 19 فبراير 2020 05:06 م
الخارجية السعودية ترحب بمايك بومبيو فى مستهل زيارته الرسمية للمملكة وصول مايك بومبيو للسعودية
كتبت ريهام عبد الله

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رحبت وزارة الخارجية السعودية، بزيارة مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، للمملكة، في زيارة رسمية يبدأها من اليوم الأربعاء.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية السعودية، عبر تويتر، صور من وصول بومبيو للمملكة، وعلق عليها:"نرحب بزيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي يبدأ زيارة رسمية للمملكة".

بومبيو
بومبيو

ووصل، قبل قليل، إلى العاصمة السعودية الرياض، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لبحث عدد من ملفات المنطقة، جاء ذلك بحسب ما نشرته قناة العربية، وفى وقت سابق أكدت الخارجية الأمريكية أن مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى، سيقوم بجولة تشمل ألمانيا والسنغال وأنجولا وإثيوبيا والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان في الفترة من 13 إلى 22 فبراير الجاري.

الخارجية السعودية
الخارجية السعودية

 

 وذكرت مورجان أورتاجوس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ، أن بومبيو يترأس في ميونيخ بألمانيا الوفد الأمريكي بمؤتمر ميونيخ الأمني، كما سيلقي كلمة بالمؤتمر ويلتقي بنظرائه والقادة الرئيسيين لمناقشة الأولويات الأمنية.

مايك بومبيو

مايك بومبيو

 

وصول مايك بومبيو
وصول مايك بومبيو

 وأضافت أنه في داكار بالسنغال سيلتقي بالرئيس السنغالي ماكي سال ووزير الخارجية أمادو با لمناقشة كيفية تعميق الشراكة الأمنية والاقتصادية القوية بالفعل مع الولايات المتحدة، وفي لواندا بأنجولا سيلتقي بالرئيس الأنجولي جواو لورنسو ووزير الخارجية مانويل أوجستو لتأكيد دعم الولايات المتحدة لجهود أنجولا في مكافحة الفساد وإرساء الديمقراطية، كما سيلتقي بمجتمع الأعمال لمناقشة مكافحة الفساد وتنمية فرص التجارة والاستثمارات الثنائية.

 وقالت المتحدثة إن بومبيو سيجتمع في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بإثيوبيا برئيس الوزراء أبي أحمد والرئيس سهل ورود زودي لمناقشة الجهود المشتركة لتعزيز الأمن الإقليمي ودعم أجندة الإصلاح السياسي والاقتصادي التاريخية لإثيوبيا، كما يلتقي برئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمدات.

وقال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو اليوم الأربعاء إن واشنطن مستعدة لإجراء حوار مع إيران "فى أى وقت" لكن على طهران أن تغير تصرفاتها بشكل "جوهرى" وإن حملة الضغوط القصوى عليها ستستمر.

 وأضاف بومبيو فى تصريحات للصحفيين فى العاصمة الإثيوبية أديس ابابا قبيل التوجه إلى السعودية "لسنا متعجلين، حملة الضغوط مستمرة. إنها ليست حملة ضغوط اقتصادية فقط... وإنما فرض عزلة من خلال الدبلوماسية أيضا".


بومبيو

الخارجية السعودية

مايك بومبيو

وزارة الخارجية السعودية

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