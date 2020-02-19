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الجيزة: رصف وازدواج طريق الحسانين - ذات الكوم بمنشأة القناطر بتكلفة 15 مليون جنيه

الأربعاء، 19 فبراير 2020 01:20 م
الجيزة: رصف وازدواج طريق الحسانين - ذات الكوم بمنشأة القناطر بتكلفة 15 مليون جنيه جولة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة أعمال رصف وازدواج طريق الحسانين ذات الكوم بمركز ومدينة منشأة القناطر، بتكلفة 15 مليون جنيه، لمتابعة أعمال تحويل المرافق ونسب الانتهاء منها لاستكمال رصف الطريق.
 
وأكد المحافظ على أهمية الطريق بعد الانتهاء من رصفه وازدواجه كمحور مرورى حيوى يربط بين قرى برقاش والحسانين ونكلا ويساهم فى سهولة تنقل أهالى هذه القرى.
 
وأشار محافظ الجيزة إلى أن الطريق يبلغ طوله 2 كيلو متر وتصل التكلفة الإجمالية لرصفه إلى 15 مليون جنيه ويعد مطلب جماهيرى للمواطنين، نظراً لضيق الطريق ووقوع العديد من الحوادث عليه.
 
وأشار  إلى أن المحافظة ستشهد خلال الفترة القادمة طفرة هائلة وملموسة فيما يخص رصف الطرق فى عدد كبير من قطاعات فى ضوء الاهتمام بالبنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.
 
وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالحفاظ على الطرق التى تم رصفها والمتابعة الدائمة لها وعدم اقتراف الأخطاء التى من شانها الأضرار بطبقات الأسفلت مثل رش المياه ورفع القمامة والمخلفات بالمعدات الثقيله التى تؤدى إلى تلف طبقات الأسفلت وإهدار الأموال التى تم إنفاقها على رصف هذه الطرق مما يعد إهدارا للمال العام وهو ما لن يسمح به.
 
ووجه اللواء أحمد راشد، خلال الجولة رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر بمواجهة التعديات على الأراضى الزراعية وأعمال البناء المخالفة والتصدى لها بكل قوة وحزم بالإضافة إلى رفع الرتش والتعديات من على جانبى الترع ورفع كفاءة وتجميل مداخل قرى منشاة القناطر.
 
 


جولة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة (1)

جولة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة (1)

 

جولة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة (2)
جولة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة (2)

 

 

جولة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة (3)
جولة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة (3)

 


 


منشأة القناطر

طريق الحسانين

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