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التعليم: 500 ألف طالب بالثانوية العامة انتهوا من تسجيل الاستمارة الإلكترونية

الأربعاء، 19 فبراير 2020 10:19 ص
التعليم: 500 ألف طالب بالثانوية العامة انتهوا من تسجيل الاستمارة الإلكترونية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أوشك طلاب الثانوية العامة فى المدارس الحكومية والخاصة، من تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات العام الدراسى الحالى، 2019،2020، حيث انتهى قرابة 500 ألف طالب وطالبة من تسجيل الاستمارة على موقع الوزارة مع استمرار كتابة وتحرير الاستمارة الورقية فى المدارس بإشراف من مديرى المدارس ومسئولى شئون الطلبة.

 

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الكتيب الإلكتروني الخاص بضوابط وإجراءات التقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالى.

 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر أن تعقد امتحانات الثانوية العامة لعام 2020 على دورين، الدور الأول اعتبارًا من، الأحد 7 يونيو المقبل، والدور الثاني اعتبارًا من، السبت 15 أغسطس 2020.

 

وقالت الوزارة، إن الفئات المسموح لها بدخول الامتحانات هذا العام هم: الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوي في العام الدراسي 2019/2020، المنقولين من الصف الثاني الثانوي بشعبتيه العلمية والأدبية بالمدارس الثانوية العامة الرسمية أو الخاصة أو التجريبية أو الرياضية، والتي تشرف وزارة التربية والتعليم على امتحانات النقل بها، ويشترط حضور الطالب نسبة 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة ليدخل امتحانات الثانوية العامة ضمن الطلاب المنتظمين.

 

ومن الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الثانوية العامة 2019 أيضًا، الطلاب الراسبون في عام 2019 بالصف الثالث الثانوي لأول مرة، حيث يتقدموا باستمارة جديدة لأداء الامتحان فيا رسبوا فيه أو تغيبوا عنه وذلك لعام دراسي واحد كطلاب منتظمين.

 

كما يسمح بدخول امتحانات الثانوية العامة 2019، للطلاب الناجحين بالصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2012 /2013 (بداية تطبيق نظام السنتين في الثانوية العامة)، وما بعده داخل مصر أو من دول عربية تم مناظرة الشهادات الحاصلين عليها ولم يتقدموا أو تقدموا لامتحان الصف الثالث الثانوي ولم يستنفذوا عدد مرات التقدم المسموح بها قانونًا، فعليهم التقدم باستمارة جديدة بعد استيفاء المستندات الدالة على أحقيتهم في التقدم.


 

 
 

 


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