التعليم تنظم ندوة تثقيفية لطلاب المدارس لتعزيز الولاء والانتماء للوطن

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الندوة التثقيفية الرابعة للوزارات والهيئات، بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، بمسرح المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر، تحت رعاية الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

ورحبت الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم، بالضيوف، قائلة إن قطاع الأنشطة بالوزارة يلعب دورًا كبيرًا فى دعم المواهب وتحفيزها على الإبداع، فضًلا عن تنمية المهارات القيادية لدى أبنائنا.

وشهدت الندوة عرض فيلم تسجيلى عن دور قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تضمن الأنشطة التى تقدمها من ندوات تثقيفية بالمدارس والجامعات، وتضمن أيضًا تنظيم زيارات خارجية لمتاحف القوات المسلحة والمستشفيات وبروتوكولات التعاون مع وزارة التربية والتعليم فى التعليم الفنى وتحويل المدارس الفنية إلى مدارس عسكرية لتعزيز الولاء والانتماء للوطن.

وقدم الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية عرضًا مسرحيًا بعنوان "إنجازات وطن"، والذى تضمن العديد من الرسائل لشباب مصر، كما تضمنت فعاليات الندوة فيديو عن شهداء الوطن بعنوان "نبضات شهداء الوطن" أعقبها تكريم عدد من أسر شهداء الوطن.

كما تم تكريم عدد من الطلاب المتميزين على مستوى المحافظة، كما تم تبادل الدروع بين قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى والاتحاد المصرى للرياضة المدرسية.

حضر الندوة قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكرى، والدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، والدكتور محمد الجندى خبير تكنولوجيا المعلومات، واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للأمن بالوزارة وعاطف العجمى، مدير الإدارة العامه للأنشطة الثقافية والفنية فى وزارة التربية والتعليم، ومجموعة من قيادات قوات الدفاع الشعبى والقوات المسلحة وقيادات وزارة التربية والتعليم وطلاب المدارس من جميع المراحل التعليمية وطلاب الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية.