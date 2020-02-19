البورصة المصرية تغرم النيل للأدوية 25 ألف جنيه لمخالفتها قواعد القيد

كتب هانى الحوتى

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، فرض التزام مالى على الشركة قدره 25 ألف جنيه يسدد خلال 15 يوم من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد، وعلى أن يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد فى حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة، وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة (34) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما قررت اللجنة، التنبيه على 5 شركات وهى آسيك للتعدين-اسكوم، حديد عز، راية لخدمات مراكز الاتصالات، الشرقية-ايسترن كومبانى، النساجون الشرقيون للسجاد، بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية مستقبلا.

وتنص المادة 31 من قواعد القيد بالبورصة على أن تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بموافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر، على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.

على أن تلتزم الشركة بموافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ تسلمها، وتلتزم البورصة بنشر القرارات والمحاضر السابق الإشارة إليها فور ورودها على شاشات التداول وعلى الموقع الإلكترونى للبورصة.