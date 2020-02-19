البابا تواضروس مهنئًا الأقباط بالصوم الكبير: فرصة للتغيير

سارة علام

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء من كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وقدام قداسة البابا تواضروس الثاني التهنئة لجموع الأقباط بمناسبة بدء الصوم الكبير للكنيسة اعتبارًا من الاثنين المقبل، لافتًا إلى أن الصوم فترة من أقدس فترات العام، وهو يسبقه أسبوع يكون أسبوع للاستعداد، وهى فترة مهمة للجميع وهى فرصة لتغيير حياة كل شخص.

وقال البابا تواضروس إن سيبدأ سلسلة من الموضوعات حول صلاة القسمة ويوجد بها جملة مهمة هى "الصوم والصلاة"، ويتم تكرارها نحو 10 مرات، لافتًا إلى أن الملحوظة الأخرى هو ختام صلوات القسمة "وأما نحن فلنصوم عن كل شر بطهارة وبر".

وأضاف أن الصوم فرصة لمراجعة النفس بشكل جيد، ويجب أن يستفيد الإنسان روحيا بما تقدمه الكنيسة خلال فترة الصوم، موضحًا أن هذه الدرجات الثمانية في صلاة القسمة والتى تؤهل الإنسان لإقامة علاقة قوية مع الله، وأولى هذه الدرجات أن يكون الإنسان قلبه طاهرا أمام الله، والقلب الطاهر لا يوجد فيه اي شئ من الشوائب.

وأوضح قداسة البابا تواضروس الثاني أن الصلاة المستمرة والنعمة الإلهية هى التى تنقى قلب الإنسان، إلى جانب حياة التوبة مضيفا: نحن في سباق لمن سيصعد جبل الرب، ففي الحياة الرهبانية كتاب شهير اسمه السلم فهو عبارة عن درجات وعلى غلاف هذا الكتاب سلم يصل من الأرض إلى السماء والعدو يحاول أن يسقط الصاعدين

وشدد: انتبه لنفسك، استغل أيام الصوم وضع أمامك الفرصة أن تتغير في هذا الصوم، فالصوم أقره الله من أجل حياة جديدة وتغيير وتوبة، مضيفا:هناك نعم كثيرة يعطيها الله لمن يطلبها فأطلب وانتظر واستعد وبإلحاح وعن صدق نية، فقبل الصيام جهز نفسك والتقى أب اعترافك

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قد استقبل اليوم بالمقر البابوي بالقاهرة، السفير الإيطالي بمصر جامباولو كانتينى، ورافق السفير الإيطالي خلال اللقاء المتحدثون الرئيسيون في ورشة العمل التي تقيمها السفارة الإيطالية تحت عنوان "من حرية العبادة إلى حرية الدين والمعتقد، تعزيز الشراكة بين الدول والمجتمع الدولي والمؤسسات الدينية" والتي تقام في مصر، ومن وزارة الخارجية المصرية حضر المستشار الدكتور محمد الشاهد .