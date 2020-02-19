البابا تواضروس للمدربين الكنسيين: اهتموا بتاريخ مصر وليس الكنيسة فقط

سارة علام

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، ظهر اليوم بالمقر البابوى بالقاهرة، مجموعة من المدربين المتميزين التابعين لمشروع ألف معلم كنسى فى المرحلة الثانية ضمن برنامج قداسة البابا لتطوير التعليم الكنسي، والتى حملت عنوان "تدرب"، وشارك فيها ما يزيد عن مئة شخص يمثلون 22 إيبارشية .

وقال البابا تواضروس لخريجى مشروعه لتدريب المعلمين الكنسيين: التاريخ هو الحياة فقدموه بطريقة محببة واهتموا بتاريخ مصر وليس تاريخ الكنيسة فقط فالتاريخ هو الجذور .

واستشهد البابا تواضروس بقول بقول القديس بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس "تَمِّمْ خِدْمَتَكَ" (2 تى 4 : 5 ) ، مضيفا: فيجب أن تكون الخدمة كاملة وجذابة وعليهم الاهتمام بجودتها فى كل صغيرة وكبيرة.

أثنى قداسة البابا فى كلمته على الجهود التى بذلها الفريق التدريبى للمشروع وأعرب عن ترحيبه بالحضور من الآباء الكهنة والخدام والخادمات وحياهم على حرصهم على المشاركة فى أعمال التدريب بالمشروع.

وأشار بابا الكنيسة إلى أن المشروع بدأ منذ ثلاث سنوات وهو مازال مستمرًا ودائرته تتسع أكثر فأكثر، فيجب على من يتدربوا فيه أن يستمروا فى تدريب المخدومين.

وذكر بيان الكنيسة، إن المتدربين قدموا مشروعات تعليمية عميقة باستخدام أساليب مبتكرة على أن يتم اختيار14 مشروعا من بين هذه المشروعات لتكون النواة الرئيسية لتدريب ألف معلم كنسى للعام الجاري.

وأشاد الحاضرون بالفوائد التى حصدوها خلال مشاركتهم فى فعاليات المشروع منذ بدايته من ثلاثة أعوام وذلك على مستوى خدمتهم وأسرهم وأشخاصهم.

وتضمنت فعاليات المؤتمر تقديم المدربين الـ 106 المميزين كل ورشة أعدها بنفسه وفقًا للآليات التى تدرب عليها فى المرحلة الأولى من المشروع، وذلك بتقديم المحتوى الكنسى المستقى من مصادر التعليم الخمسة " الكتاب المقدس، والليتورجيا، والآبائيات، والتاريخ الكنسي، والهوية القبطية " بطريقة إبداعية وخلاقة.