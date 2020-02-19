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الأردن.. الأرصاد تحذر من السيول فى الأودية والمناطق المنخفضة

الأربعاء، 19 فبراير 2020 09:00 ص
الأردن.. الأرصاد تحذر من السيول فى الأودية والمناطق المنخفضة أرشيفية
وكالات

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يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة اليوم، وتبقى الأجواء باردة بوجه عام، وغائمة جزئيا إلى غائمة، وتهطل الأمطار في أنحاء مختلفة من المملكة  الأردنية، تكون غزيرة أحيانا، فيما يتوقع تساقط حبات من البرد وحدوث الرعد في بعض المناطق، وتضعف شدة هطول الأمطار مع ساعات الليل، وتكون الرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار قبل هطول المطر.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الأردنية، حذرت دائرة الأرصاد الجوية من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن خطر الانزلاق على الطرقات.

وتبقى الأجواء غدا باردة وغائمة جزئيا، مع وجود فرصة خلال ساعات النهار لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة في الأنحاء الشمالية والغربية من المملكة.

وترتفع درجات الحرارة قليلا، يوم الجمعة، مع استمرار الأجواء باردة في أغلب المناطق ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتتحول الأجواء مساء إلى غائمة جزئيا وتتهيا الفرصة في ساعات متأخرة من الليل لهطول زخات من المطر في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 12 - 7 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية من 9 - 5، وفي مرتفعات الشراة من 10 - 4، وفي مناطق البادية من 15 - 7، وفي مناطق السهول من 11 - 7، وفي الأغوار الشمالية من 19 - 10، والأغوار الجنوبية والبحر الميت 22 - 14، وفي خليج العقبة من 20 إلى 12 درجة مئوية.


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