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استدعاء المسؤل عن شبكات الصرف بواقعة مصرع شابين فى بالوعة بكرداسة

الأربعاء، 19 فبراير 2020 03:07 م
استدعاء المسؤل عن شبكات الصرف بواقعة مصرع شابين فى بالوعة بكرداسة جثة_أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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تجرى النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقاتها فى حادث مصرع شابين عقب سقوطهما داخل بالوعة صرف صحى، بمركز كرداسة، حيث أمرت النيابة بتشريح الجثامين وطلبت تقرير الطب الشرعي حول أسباب الوفاة.
 
وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث، لمعرفة تفاصيل سقوط الشابين داخل البالغة مصرعهما، واستدعت المسؤل عن شبكات الصرف الصحى بمكان الواقعة لسماع أقواله.
 
 
كان شابين لقيا مصرعهما عقب سقوطهما داخل "بالوعة" صرف صحي، فى مركز  كرداسة شمال محافظة الحيزة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية التى انتشلت جثامينهم، وحررت محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
 
 
وتبين من خلال التحريات أن الشابين المتوفين هم كلًا من "م.س"، و"ع.س"، وما زالت أجهزة الأمن تجري تحريات موسعة حول الواقعة، وتستمع لأقوال الشهود من أهالى المنطقة التى شهدت الواقعة.
 
 
حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلاً أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.
 
 
ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
 
 
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.
 

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