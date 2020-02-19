استبدال عدادات الكهرباء القديمة بـ"الكودية" فى دور العبادة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استبدال العدادات الكهربائية الحالية بدور العبادة بأخرى كودية تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء لترشيد استهلاك الكهرباء والحفاظ على المال العام.

جاء ذلك خلال اجتماع مع ممثلى الكنائس و الطوائف المسيحية لمتابعة تطبيق القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء لتوفيق أوضاع الكنائس والمبانى الخدمية التابعة لها، بحضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبه المحافظ واللواء دكتور حسين الجندى السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطى مستشار المحافظ للمشروعات ومديرى "الحماية المدنية – التخطيط العمرانى – الشئون الهندسية".

وشدد محافظ الشرقية على سرعة انتهاء إجراءات استيفاء الكنائس لاشتراطات الحماية المدنية والتراخيص تمهيداً لتوفيق أوضاعها حفاظاً على الأرواح والمبانى وتطبيقا لأحكام القانون، مشيرا إلى أنه صدر 10 قرارات لتوفيق أوضاع 85 كنيسة، تم استيفاء أوراق 30 منهم فقط، وطالب مدير ادارة الحماية المدنية التنسيق بين الجهات المعنية واتخاذ اجراءات سريعة ومرنة وإسراع الخطى فى الانتهاء من إجراءات المعاينة للكنائس غير المستوفاة للاشتراطات الحماية المدنية والتراخيص لتوفيق أوضاعها .

يذكر أن مجلس الوزراء وجه بضرورة تركيب العدادات الكودية، لترشيد استهلاك الكهرباء .

وكانت أعلنت الكهرباء عن إصدارها تعليمات لجميع شركات توزيع الكهرباء بضرورة بدء توزيع وتركيب عدادات الكهرباء بالمساجد والكنائس، لتغييرها، لضمان تحصيل استهلاك الكهرباء من المشتركين، فيما بدأت شركات الكهرباء فى تركيب العدادات لدور العبادة ويستمر التركيب لحين الانتهاء من تبديل جميع العدادات فى الكنائس والمساجد ، لافت إلى أن أن قرار استبدال عدادات الكهرباء الحالية بدور العبادة من المساجد والكنائس بعدادات سابقة الدفع لا يعد تغييرًا فى نظام سداد الفواتير، بل هو لترشيد الاستهلاك والقضاء على مشاكل القراءات الخاطئة.