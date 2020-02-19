ارتفاع نسبة التلوث بإسطنبول بعد رفض حكومة أردوغان نقل المصانع إلى خارجها

كتب - هاشم الفخرانى

أخر ما تفكر فيه حكومة حزب العدالة والتنمية التركى هو صحة المواطن التركى، إذ رفضت الحكومة نقل المصانع الموجودة فى مدينة إسطنبول بعد تقارير تؤكد ارتفاع نسبة تلوث الهواء إلى أعلى معدلات لها منذ 10 سنوات.

وقال حسين توروس الدكتور فى جامعة إسطنبول التقنية، إن تلوث الهواء وصل إلى مستويات قياسية فى عدة مناطق بمدينة إسطنبول.

ونقلت قناة "سى أن أن" تورك عن الدكتور توروس أن الهواء فى مناطق كارتال وإسنيورت والفاتح وصل فيها تلوث الهواء إلى مستوى يمكن أن يسمى "غير صحي".

وأرجع تلوث الهواء إلى زيادة فى دخان العادم، والملوثات الخارجة من مداخن المصانع، محذرًا من زيادة فى أمراض الجهاز التنفسي.

وحذر الدكتور فى جامعة إسطنبول المواطنين الذين يعيشون فى المناطق ذات التلوث الجوى العالى أن يكونوا أكثر حذرًا وأن يتجنبوا الحركات التى تجهد الجسم.

وأضاف " من المفيد للمواطنين المصابين بأمراض الجهاز التنفسى الانتباه، حيث يعد تلوث الهواء أحد أهم مشكلات البشرية على نطاق عالمى، لأن هذا الهواء الذى نتنفسه يسبب مشاكل صحية، وخاصة جهازنا التنفسى، والرئة، ونظام القلب والأوعية الدموية، وحتى الدماغ ". وتابع " من المفيد عدم استخدام المركبات الفردية وتفضيل المواصلات العامة".