سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 فبراير 2020 07:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ارتفاع نسبة التلوث بإسطنبول بعد رفض حكومة أردوغان نقل المصانع إلى خارجها

الأربعاء، 19 فبراير 2020 07:13 م
ارتفاع نسبة التلوث بإسطنبول بعد رفض حكومة أردوغان نقل المصانع إلى خارجها أردوغان
كتب - هاشم الفخرانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أخر ما تفكر فيه حكومة حزب العدالة والتنمية التركى هو صحة المواطن التركى، إذ رفضت الحكومة نقل المصانع الموجودة فى مدينة إسطنبول بعد تقارير تؤكد ارتفاع نسبة تلوث الهواء إلى أعلى معدلات لها منذ 10 سنوات.

 

وقال حسين توروس الدكتور فى جامعة إسطنبول التقنية، إن تلوث الهواء وصل إلى مستويات قياسية فى عدة مناطق بمدينة إسطنبول.

 

ونقلت قناة "سى أن أن" تورك عن الدكتور توروس أن الهواء فى مناطق كارتال وإسنيورت والفاتح وصل فيها تلوث الهواء إلى مستوى يمكن أن يسمى "غير صحي".

 

وأرجع تلوث الهواء إلى زيادة فى دخان العادم، والملوثات الخارجة من مداخن المصانع، محذرًا من زيادة فى أمراض الجهاز التنفسي.

 

وحذر الدكتور فى جامعة إسطنبول المواطنين الذين يعيشون فى المناطق ذات التلوث الجوى العالى أن يكونوا أكثر حذرًا وأن يتجنبوا الحركات التى تجهد الجسم.

 

وأضاف " من المفيد للمواطنين المصابين بأمراض الجهاز التنفسى الانتباه، حيث يعد تلوث الهواء أحد أهم مشكلات البشرية على نطاق عالمى، لأن هذا الهواء الذى نتنفسه يسبب مشاكل صحية، وخاصة جهازنا التنفسى، والرئة، ونظام القلب والأوعية الدموية، وحتى الدماغ ". وتابع " من المفيد عدم استخدام المركبات الفردية وتفضيل المواصلات العامة".


تركيا

اخبار تركيا

العدالة والتنمية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وفد يونانى ينسحب من برلمانية الناتو بعد فضحه انتهاكات تركيا

الأربعاء، 19 فبراير 2020 06:17 م

وزير خارجية اليونان: مذكرة التفاهم بين تركيا والسراج لاغية وباطلة

الأربعاء، 19 فبراير 2020 05:43 م

الديكتاتور يحبس معارضيه.. تركيا تعتقل صحفيا وقياديا معارضا من مدينة ديار بكر

الأربعاء، 19 فبراير 2020 05:23 م

لافروف: تركيا فشلت فى فصل المعارضة الوطنية السورية عن الإرهابيين

الأربعاء، 19 فبراير 2020 12:15 م

المعارضة التركية تفضح الديكتاتور ونظامه.. رئيس حزب معارض: العدالة والتنمية الذراع السياسى لجماعة جولن.. وميرال أكشنار تحذر أردوغان من غضب جماهير الكرة بسبب صهره الفاشل.. وإفلاس أكبر شركات البناء فى تركيا

الأربعاء، 19 فبراير 2020 06:30 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. رمضان عبد المعز: أهل العلم ليسوا أوصياء على الناس

فيديو.. رمضان عبد المعز: أهل العلم ليسوا أوصياء على الناس

النداء الأخير لحائزى الدولار.. توقعات بمستوى 15 جنيهًا بنهاية العام

النداء الأخير لحائزى الدولار.. توقعات بمستوى 15 جنيهًا بنهاية العام

بالأرقام.. رحلة تراجع الدولار أمام الجنيه لأدنى مستوى فى 3 سنوات

بالأرقام.. رحلة تراجع الدولار أمام الجنيه لأدنى مستوى فى 3 سنوات

نيابة الأقصر تقرر إخلاء سبيل صاحب واقعة اصطحاب حمار بقطار الركاب

نيابة الأقصر تقرر إخلاء سبيل صاحب واقعة اصطحاب حمار بقطار الركاب

دار الإفتاء: أغانى المهرجانات فحش وكلام بذيء يدعو للرذيلة وسماعها حرام شرعا

دار الإفتاء: أغانى المهرجانات فحش وكلام بذيء يدعو للرذيلة وسماعها حرام شرعا

السويد هى الحل.. سودانى يلجأ للزواج من سويدية هربا من تكاليف المهر والشبكة

السويد هى الحل.. سودانى يلجأ للزواج من سويدية هربا من تكاليف المهر والشبكة

منع الـ22 طالبا أصحاب واقعة "فيديو الراقصة" المفصولين من دخول المدرسة

منع الـ22 طالبا أصحاب واقعة "فيديو الراقصة" المفصولين من دخول المدرسة

صور.. منظمو سوبر الأهلى والزمالك يتابعون الأخبار لحظة بلحظة على "اليوم السابع"

صور.. منظمو سوبر الأهلى والزمالك يتابعون الأخبار لحظة بلحظة على "اليوم السابع"

"الإسكان" تتيح وحدات لمتوسطى الدخل بالتقسيط على 20 سنة

"الإسكان" تتيح وحدات لمتوسطى الدخل بالتقسيط على 20 سنة

صحيفة أرجنتينية توضح حقيقة تعاطى مارادونا للمخدرات على مقاعد البدلاء

صحيفة أرجنتينية توضح حقيقة تعاطى مارادونا للمخدرات على مقاعد البدلاء

مدير مدرسة فيديو الرقص على السبورة المستبعد: "دا نظام جديد محدش متعود عليه"

مدير مدرسة فيديو الرقص على السبورة المستبعد: "دا نظام جديد محدش متعود عليه"

بلومبرج: نجيب ساويرس يبدى استعدادا للدخول فى مجال التنقيب عن الذهب

بلومبرج: نجيب ساويرس يبدى استعدادا للدخول فى مجال التنقيب عن الذهب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة