ارتفاع مفاجئ للتضخم فى بريطانيا لأعلى مستوى فى 6 أشهر

رويترز

سجل معدل التضخم فى بريطانيا ارتفاعا مفاجئا لأعلى مستوى فى ستة أشهر فى يناير بفعل ارتفاع أسعار البنزين وانخفاض أقل من المعتاد فى أسعار تذاكر الطيران.

وصعد الجنيه الاسترلينى لفترة وجيزة بمقدار ربع سنت مقابل الدولار الأمريكى بعد البيانات التى أظهرت أن أسعار المستهلكين ارتفعت بمعدل سنوى 1.8% مقابل 1.3% فى ديسمبر لتظل قريبة من المستوى الذى يستهدفه بنك إنجلترا المركزى عند 2%.

وكان خبراء استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاعا بنسبة 1.6%.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أسعار الوقود ارتفعت 4.7% مقارنة بنفس الفترة قبل عام لتسجل أكبر زيادة منذ نوفمبر 2018 بحسب المكتب.

وارتفع مقياس للتضخم الأساسى يستبعد أسعار الطاقة والوقود والخمور والتبغ 1.6% من 1.4% فى ديسمبر.