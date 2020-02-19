سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 فبراير 2020 01:25 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع مفاجئ للتضخم فى بريطانيا لأعلى مستوى فى 6 أشهر

الأربعاء، 19 فبراير 2020 01:21 م
ارتفاع مفاجئ للتضخم فى بريطانيا لأعلى مستوى فى 6 أشهر بريطانيا
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سجل معدل التضخم فى بريطانيا ارتفاعا مفاجئا لأعلى مستوى فى ستة أشهر فى يناير بفعل ارتفاع أسعار البنزين وانخفاض أقل من المعتاد فى أسعار تذاكر الطيران.

وصعد الجنيه الاسترلينى لفترة وجيزة بمقدار ربع سنت مقابل الدولار الأمريكى بعد البيانات التى أظهرت أن أسعار المستهلكين ارتفعت بمعدل سنوى 1.8% مقابل 1.3% فى ديسمبر لتظل قريبة من المستوى الذى يستهدفه بنك إنجلترا المركزى عند 2%.

وكان خبراء استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاعا بنسبة 1.6%.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أسعار الوقود ارتفعت 4.7% مقارنة بنفس الفترة قبل عام لتسجل أكبر زيادة منذ نوفمبر 2018 بحسب المكتب.

وارتفع مقياس للتضخم الأساسى يستبعد أسعار الطاقة والوقود والخمور والتبغ 1.6% من 1.4% فى ديسمبر.


التضخم فى بريطانيا

بريطانيا

أسعار البنزين

أسعار الوقود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
منع الـ22 طالبا أصحاب واقعة "فيديو الراقصة" المفصولين من دخول المدرسة

منع الـ22 طالبا أصحاب واقعة "فيديو الراقصة" المفصولين من دخول المدرسة

صور.. منظمو سوبر الأهلى والزمالك يتابعون الأخبار لحظة بلحظة على "اليوم السابع"

صور.. منظمو سوبر الأهلى والزمالك يتابعون الأخبار لحظة بلحظة على "اليوم السابع"

"الإسكان" تتيح وحدات لمتوسطى الدخل بالتقسيط على 20 سنة

"الإسكان" تتيح وحدات لمتوسطى الدخل بالتقسيط على 20 سنة

صحيفة أرجنتينية توضح حقيقة تعاطى مارادونا للمخدرات على مقاعد البدلاء

صحيفة أرجنتينية توضح حقيقة تعاطى مارادونا للمخدرات على مقاعد البدلاء

مدير مدرسة فيديو الرقص على السبورة المستبعد: "دا نظام جديد محدش متعود عليه"

مدير مدرسة فيديو الرقص على السبورة المستبعد: "دا نظام جديد محدش متعود عليه"

بلومبرج: نجيب ساويرس يبدى استعدادا للدخول فى مجال التنقيب عن الذهب

بلومبرج: نجيب ساويرس يبدى استعدادا للدخول فى مجال التنقيب عن الذهب

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة غدا والحرارة فى القاهرة تسجل 20 درجة

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة غدا والحرارة فى القاهرة تسجل 20 درجة

مصرع سائق وإصابة 11 طفلا فى تصادم باص حضانة بربع نقل فى بنها

مصرع سائق وإصابة 11 طفلا فى تصادم باص حضانة بربع نقل فى بنها

"التنمية المحلية" ترفع درجة الاستعداد فى المحافظات تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

"التنمية المحلية" ترفع درجة الاستعداد فى المحافظات تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى اليوم.. وارتفاع الحرارة غدًا

الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى اليوم.. وارتفاع الحرارة غدًا

طلقها فورطته.. سيدة تعترف: "الآثار المضبوطة معى ملك طليقى"

طلقها فورطته.. سيدة تعترف: "الآثار المضبوطة معى ملك طليقى"

الصحة تواصل حملتها للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمجان لليوم الرابع على التوالى

الصحة تواصل حملتها للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمجان لليوم الرابع على التوالى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة