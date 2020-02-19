ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا فى الصين إلى 2004 وإصابة نحو 74 ألف مريض

كتب محمد تهامى زكى

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا الجديد، ارتفع إلى 2004 شخصا، والمصابين إلى 74 ألف و185 حالة، مشيرة إلى شفاء ما يقارب 14 ألف و376 شخص بعد معالجتهم، حتى نهاية يوم أمس الثلاثاء 18 فبراير

ووفقا لصحيفة People's Daily, China، قالت اللجنة الصحة فى بيان، "تلقت لجنة شؤون الصحة بيانات من 31 مقاطعة، تؤكد إصابة 74 ألف و185 شخصا، وفى الوقت الحالى لدينا 57 ألف 805 مريض، من بينهم 11 ألف و977 فى حالة صحية حرجة، وتوفى 2004 شخصا بالفيروس، وغادر المستشفيات 14 ألف و376 شخصا بعد شفائهم.





من ناحية أخرى، وكشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن فيروس كورونا يقتل 15% من المرضى الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا، والسلالة التى لم يسبق لها مثيل هى أشد شراسة وأكثر عدوى 20 مرة أكثر من السارس، وأجرى مسؤولو الصحة الصينيون أكبر دراسة على الإطلاق على فيروس كورونا.

وأظهرت النتائج، أن فيروس كورونا قد شكل أكبر تهديد للمرضى الأكبر سنا، كما أنه خطير بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب تم تسجيل أكثر من 73 ألف حالة، ما يصل إلى 99 % منهم في الصين.

كشف العلماء أن فيروس كورونا القاتل الذي يجتاح العالم يقتل ما يصل إلى 15% من المرضى الذين تجاوزوا سن الثمانين، وأجرى مسؤولو الصحة الصينيون أكبر دراسة على الإطلاق لسلالة الفيروس التي لم يسبق لها مثيل، مستخدمين بيانات من 72 ألف حالة، أظهرت النتائج أن فيروس كورونا يشكل أكبر تهديد للمرضى الأكبر سناً وذوي الحالات المزمنة، مثل السرطان وأمراض القلب، كما وجد باحثو المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن 80.9% من الإصابات خفيفة، وأقل من 5% شديدة، كما زعمت مجموعة منفصلة من علماء الفيروسات الذين يدرسون فيروس كورونا أنها أكثر عدوى بنسبة 20 مرة من شقيقتها القاتلة سارس.