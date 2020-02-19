سنغافورة(أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة فى سنغافورة ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد فى البلاد إلى 81 حالة، وذكرت قناة "سى إن بى سى" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن سنغافورة قد أعلنت عن عزمها تخصيص أربعة مليارات دولار من أجل مساعدة الشركات والعائلات فى التغلب على الفيروس.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

وكان رئيس الوزراء السنغافوري، لى هسين لونج، قال الجمعة الماضية، إن التأثير الناجم عن تفشى فيروس (كورونا) على اقتصاد سنغافورة يتجاوز تأثير متلازمة الالتهاب الرئوى الحاد (سارس) الذى تفشى عام 2003، لافتًا إلى إمكانية حدوث ركود اقتصادي، وأضاف لي، فى تصريحات نقلتها صحيفة (ستريتس تايمز) السنغافورية، أن التأثير سيكون كبيرًا، بالأخص خلال الأشهر الثلاثة القليلة القادمة، إذ تكافح البلاد "تفشيًا شديد الكثافة".

وأوضح أن تأثير (كورونا) بالفعل أكبر بكثير من سارس، مشيرًا إلى أن اقتصادات المنطقة مترابطة بشكل كبير، فالصين على وجه الخصوص تعد عنصرًا مهمًا فى المنطقة، وتعمل سنغافورة على احتواء فيروس (كورونا)، الذى أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية (كوفيد-19)، والذى كان انطلق أولًا من مدينة ووهان وسط الصين.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا الجديد، ارتفع إلى 2004 شخصا، والمصابين إلى 74 ألف و185 حالة، مشيرة إلى شفاء ما يقارب 14 ألف و376 شخص بعد معالجتهم، حتى نهاية أمس الثلاثاء 18 فبراير

ووفقا لصحيفة People's Daily, China، قالت اللجنة الصحة فى بيان، "تلقت لجنة شؤون الصحة بيانات من 31 مقاطعة، تؤكد إصابة 74 ألف و185 شخصا، وفى الوقت الحالى لدينا 57 ألف 805 مريض، من بينهم 11 ألف و977 فى حالة صحية حرجة، وتوفى 2004 شخصا بالفيروس، وغادر المستشفيات 14 ألف و376 شخصا بعد شفائهم.