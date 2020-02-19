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"إله واحد".. شاهد أول حفل موسيقى لكورال مطرانية الزقازيق

الأربعاء، 19 فبراير 2020 01:12 ص
"إله واحد".. شاهد أول حفل موسيقى لكورال مطرانية الزقازيق جانب من الحفل
الشرقية - إيمان مهنى

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نظم  قصر ثقافة الزقازيق فى محافظة الشرقية، فى السابعة من مساء أمس الثلاثاء، احتفالية هى الأولى من نوعها، تحت عنوان "إله واحد" يشارك فيه فرقة الإنشاء الدينى مع كورال مطرانية الزقازيق، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وبحضور الشاعر أشرف أبوجليل رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافى ووكيل الوزارة، والشاعر أحمد سامى خاطر مدير فرع ثقافة الشرقية، ومجموعة كبيرة من المسئولين والشخصيات العامة وأهالى المحافظة.

وقال أحمد خاطر وكيل فرع الشرقية، أن العرض بدأ فى السابعة مساء بكلمة محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، وكلمة وكيل وزارة الأوقاف، وكلمة القس ممثل الكنيسة الحبر الجليل تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، وكلمة وكيل وزارة الثقافة أشرف أبو جليل، وعرض فيلم تسجيلى عن التسامح بين الأديان، وعرض فنى مشترك بين فرقة الشرقية للانشاد الدينى وفريق ترانيم كورال كنيسة الزقازيق ومنيا القمح، حيث يشتمل تقديم الابتهالات الإسلامية والترانيم المسيحية فى تناغم واندماج موسيقى روحى بهدف التسامح والمحبة والإخاء.

وأضاف أحمد صلاح مايسترو فرقة الإنشاد الدينى، أن فكرة العرض تولدت لدية منذ ثلاث سنوات، لظروف متعددة لم تتم، و قبل ثلاث أشهر بدأ التحضيرات وتجهيزات للعرض، بالتنسيق مع كورال مطرانية بقيادة الدكتور إيهاب عاطف والأب ميتاس والذين قدموا كامل الترحيب والتعاون فور عرض الفكرة عليه .

وأضاف لـ "اليوم السابع"، أن العرض هو بداية لعروض مشتركة بين الفرقتين، خلال الفترة المقبلة،  بغرض نشر روح التسامح الدينى و المحبة، مشيرا إلى أن سيتم تقديم فقرة لفرقة للانشاد الدينى للابتهالات و فقرة للكورال للتنرايم  و يليها فقرة عزف مشتركة بين الفرقتين .

أول حفل موسيقى لكورال مطرانية الزقازيق (1)
 
أول حفل موسيقى لكورال مطرانية الزقازيق (2)
 
أول حفل موسيقى لكورال مطرانية الزقازيق (3)
 
أول حفل موسيقى لكورال مطرانية الزقازيق (4)
 
أول حفل موسيقى لكورال مطرانية الزقازيق (5)
 
أول حفل موسيقى لكورال مطرانية الزقازيق (6)
 
أول حفل موسيقى لكورال مطرانية الزقازيق (7)
 
أول حفل موسيقى لكورال مطرانية الزقازيق (8)
 
أول حفل موسيقى لكورال مطرانية الزقازيق (9)
 
أول حفل موسيقى لكورال مطرانية الزقازيق (10)

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