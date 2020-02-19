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الأربعاء، 19 فبراير 2020 12:47 م
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إصابة 16 شخصا فى حادث تصادم أتوبيس مع ميكروباص بالمنيا

الأربعاء، 19 فبراير 2020 12:21 م
إصابة 16 شخصا فى حادث تصادم أتوبيس مع ميكروباص بالمنيا إسعاف - أرشيفية
المنيا - فريق المحافظات

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أصيب منذ قليل 16 شخص في حادث تصادم بين  اتوبيس تابع لشركة الكهرباء وميكروباص أجرة بالقرب من مدخل العدوة بمحافظة المنيا وعلى الفور تم الدفع بوحدات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى العدوة العام وجاري تحرير محضر بالحادث وإحالته الي النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 
ورد إخطار أمني إلى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين  اتوبيس تابع لشركة الكهرباء و ميكروباص أجرة بالقرب من مدخل العدوة بمحافظة المنيا مما اسفر عن أصابه 16 شخص وحري الدفه ب11سيارة إسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى العدوة العام وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 
وكان أصيب 20 شخصًا فى قرية مطاي البلد بشمال محافظة المنيا، نتيجة انفجار إسطوانة بوتاجاز داخل منزل أثناء إقامة حفل زفاف، وتم نقلهم جميعا لـ3 مستشفيات، وتقرر خروجهم جميعا بعد استقرار حالتهم الصحية، عدا 3 حالتهم حرجة، كما حدثت تلفيات كبيرة بالمنزل ونفقت بعض رؤوس الماشية وانهارت "بلكونة" بفعل الانفجار.
 
وكان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من عمليات النجدة، بانفجار إسطوانة بوتاجاز داخل منزل ريفى بقرية مطاى البلد، كان مقاما بداخله حفل زفاف، ونتج عن ذلك إصابة 20 شخصا، تم نقلهم إلي مستشفيات المنيا العام والجامعي ومصر المحبة، وتقرر خروج الجميع عدا 3 هم: "صباح نور خلف" 25 عاماً، "أنوار جمال فتح الباب" 55 عاماً، ربة منزل، ومقيمتان ببندر مطاي، "شهد خلف عبدالله"، 5 سنوات، طفلة، مقيمة بقرية نزلة ثابت.
 
 
انتقل رجال البحث الجنائي وقوات الحماية المدنية وقد تمكنوا من إخماد الحريق بمعاونة الأهالي، وجارٍ حصر التلفيات والتحري حول الظروف والملابسات.
 
 
 
 

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