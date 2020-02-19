إصابة 16 شخصا فى حادث تصادم أتوبيس مع ميكروباص بالمنيا

المنيا - فريق المحافظات

أصيب منذ قليل 16 شخص في حادث تصادم بين اتوبيس تابع لشركة الكهرباء وميكروباص أجرة بالقرب من مدخل العدوة بمحافظة المنيا وعلى الفور تم الدفع بوحدات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى العدوة العام وجاري تحرير محضر بالحادث وإحالته الي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمني إلى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين اتوبيس تابع لشركة الكهرباء و ميكروباص أجرة بالقرب من مدخل العدوة بمحافظة المنيا مما اسفر عن أصابه 16 شخص وحري الدفه ب11سيارة إسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى العدوة العام وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.