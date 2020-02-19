إزالة 1353 حالة تعدى على أراضى الدولة و الزراعية بالمنوفية والأقصر

الأقصر – أحمد مرعى والمنوفية -محمد فتحى

قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة برئاسة العميد علاء عبد الجابر، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، وذلك فى إطار تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، واستكمالاً لأعمال تنفيذ الموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالمحافظة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية.

وأسفرت مجهودات الحملة عن إزالة الأعمال المخالفة لـ 11 حالة تعدى بمساحة 760م2 متعدية على أراضى أملاك دولة ولاية الرى والزراعة عبارة عن مبانى متنوعة بالطوب الأبيض والأحمر ومونة الأسمنت، حيث شارك فى الحملة نائبا رئيس المركز حجازى النحاس، ومصطفى جبريل، ومتخصصى الإدارة الهندسية وأملاك الدولة وقسم الإشغالات، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء عصام العمدة مساعد المدير للوحدات، ونائب مأمور مركز شرطة القرنة، والنقيب عمرو بحيرى معاون وحدة المباحث والقوات المرافقة.

وقال العميد علاء عبد الجابر رئيس مدينة القرنة، أن موجة الإزالات مستمرة لاسترداد أراضى الدولة وفرض هيبة القانون، والقضاء على ظاهرة التعدى على أراضى الدولة بكافة أنواعها وبجميع جهات ولايتها، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية وقوات الأمن لتنفيذ وازالة التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمضى قدما فى الحفاظ على أراضى الدولة واسترداد حق الشعب.

وكان قد أعلن محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، عن إطلاق حملة أمس الثلاثاء، أسفرت مجهوداتها عن إزالة الأعمال المخالفة لعدد 18 حالة تعدى بمساحة 307م2 متعدية على أراضى أملاك دولة والطريق العام عبارة عن "عشش" ومبانى عشوائية متنوعة وأكشاك خشبية، حيث شارك فى الحملة نائبى رئيس المركز عبد الرحيم طايع ، صباح منصور، ومتخصصى الإدارة الهندسية وأملاك الدولة وقسم الإشغالات ، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة مساعد مدير الأمن لفرقة الجنوب اللواء طارق داوود، والعميد إيهاب عبد العظيم مأمور مركز شرطة إسنا، والرائد أحمد العيوطى رئيس مباحث مركز شرطة إسنا.

على جانب آخر، أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أن إجمالى ما تم تنفيذه من إزالات لحالات التعدى على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بلغت 1342حالة بنطاق المحافظة منذ إنطلاق الموجة الـ15 وحتى أمس الثلاثاء 18 فبراير الجارى .

و تم إزالة 529 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بمساحة 58484م2، وإزالة عدد 813 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 275 فدان و10 قيراط بمختلف جهات الولاية.

وقد أكد محافظ المنوفية على إستمرار تنفيذ الموجة (15) على مستوى المحافظة ، مشدداً على أنه لاتهاون فى حق الدولة وسيتم التصدى بكل حزم لأى تعديات تتم على أرض المحافظة حفاظاً على الممتلكات العامة والخاصة.



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