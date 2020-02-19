سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 فبراير 2020 12:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة 1353 حالة تعدى على أراضى الدولة و الزراعية بالمنوفية والأقصر

الأربعاء، 19 فبراير 2020 12:16 م
إزالة 1353 حالة تعدى على أراضى الدولة و الزراعية بالمنوفية والأقصر إزالة التعديات
الأقصر – أحمد مرعى والمنوفية -محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة برئاسة العميد علاء عبد الجابر، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، وذلك فى إطار تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، واستكمالاً لأعمال تنفيذ الموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالمحافظة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية.

وأسفرت مجهودات الحملة عن إزالة الأعمال المخالفة لـ 11 حالة تعدى بمساحة 760م2 متعدية على أراضى أملاك دولة ولاية الرى والزراعة عبارة عن مبانى متنوعة بالطوب الأبيض والأحمر ومونة الأسمنت، حيث شارك فى الحملة نائبا رئيس المركز حجازى النحاس، ومصطفى جبريل، ومتخصصى الإدارة الهندسية وأملاك الدولة وقسم الإشغالات، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء عصام العمدة مساعد المدير للوحدات، ونائب مأمور مركز شرطة القرنة، والنقيب عمرو بحيرى معاون وحدة المباحث والقوات المرافقة.

وقال العميد علاء عبد الجابر رئيس مدينة القرنة، أن موجة الإزالات مستمرة لاسترداد أراضى الدولة وفرض هيبة القانون، والقضاء على ظاهرة التعدى على أراضى الدولة بكافة أنواعها وبجميع جهات ولايتها، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية وقوات الأمن لتنفيذ وازالة التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمضى قدما فى الحفاظ على أراضى الدولة واسترداد حق الشعب.

وكان قد أعلن محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، عن إطلاق حملة أمس الثلاثاء، أسفرت مجهوداتها عن إزالة الأعمال المخالفة لعدد 18 حالة تعدى بمساحة 307م2 متعدية على أراضى أملاك دولة والطريق العام عبارة عن "عشش" ومبانى عشوائية متنوعة وأكشاك خشبية، حيث شارك فى الحملة نائبى رئيس المركز عبد الرحيم طايع ، صباح منصور، ومتخصصى الإدارة الهندسية وأملاك الدولة وقسم الإشغالات ، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة مساعد مدير الأمن لفرقة الجنوب اللواء طارق داوود، والعميد إيهاب عبد العظيم مأمور مركز شرطة إسنا، والرائد أحمد العيوطى رئيس مباحث مركز شرطة إسنا.

على جانب آخر، أعلن  اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أن إجمالى ما تم تنفيذه من إزالات لحالات التعدى على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بلغت 1342حالة بنطاق المحافظة منذ إنطلاق الموجة الـ15 وحتى أمس الثلاثاء 18 فبراير الجارى .

و تم إزالة 529 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بمساحة 58484م2، وإزالة عدد 813 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 275 فدان و10 قيراط بمختلف جهات الولاية.

وقد أكد محافظ المنوفية على إستمرار تنفيذ الموجة (15) على مستوى المحافظة ، مشدداً على أنه لاتهاون فى حق الدولة وسيتم التصدى بكل حزم لأى تعديات تتم على أرض المحافظة حفاظاً على الممتلكات العامة والخاصة.

 

WhatsApp Image 2020-02-18 at 10.19.49 PM
 
 
WhatsApp Image 2020-02-16 at 10.33.59 AM
 
 
إزالة 11 حالة تعدى بمساحة 760 متر من أراضى الدولة غرب الأقصر (2)
إزالة 
 
إزالة 11 حالة تعدى بمساحة 760 متر من أراضى الدولة غرب الأقصر (1)
إزالة 
 
 

الاقصر

اخبار الاقصر

مدينة القرنة

اخبار مصر اليوم

ازالة تعديات بالاقصر

ازالة التعديات

محافظ المنوفيه

محافظه المنوفيه

ازاله تعديات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
منع الـ22 طالبا أصحاب واقعة "فيديو الراقصة" المفصولين من دخول المدرسة

منع الـ22 طالبا أصحاب واقعة "فيديو الراقصة" المفصولين من دخول المدرسة

صور.. منظمو سوبر الأهلى والزمالك يتابعون الأخبار لحظة بلحظة على "اليوم السابع"

صور.. منظمو سوبر الأهلى والزمالك يتابعون الأخبار لحظة بلحظة على "اليوم السابع"

"الإسكان" تتيح وحدات لمتوسطى الدخل بالتقسيط على 20 سنة

"الإسكان" تتيح وحدات لمتوسطى الدخل بالتقسيط على 20 سنة

صحيفة أرجنتينية توضح حقيقة تعاطى مارادونا للمخدرات على مقاعد البدلاء

صحيفة أرجنتينية توضح حقيقة تعاطى مارادونا للمخدرات على مقاعد البدلاء

مدير مدرسة فيديو الرقص على السبورة المستبعد: "دا نظام جديد محدش متعود عليه"

مدير مدرسة فيديو الرقص على السبورة المستبعد: "دا نظام جديد محدش متعود عليه"

بلومبرج: نجيب ساويرس يبدى استعدادا للدخول فى مجال التنقيب عن الذهب

بلومبرج: نجيب ساويرس يبدى استعدادا للدخول فى مجال التنقيب عن الذهب

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة غدا والحرارة فى القاهرة تسجل 20 درجة

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة غدا والحرارة فى القاهرة تسجل 20 درجة

مصرع سائق وإصابة 11 طفلا فى تصادم باص حضانة بربع نقل فى بنها

مصرع سائق وإصابة 11 طفلا فى تصادم باص حضانة بربع نقل فى بنها

"التنمية المحلية" ترفع درجة الاستعداد فى المحافظات تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

"التنمية المحلية" ترفع درجة الاستعداد فى المحافظات تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى اليوم.. وارتفاع الحرارة غدًا

الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى اليوم.. وارتفاع الحرارة غدًا

طلقها فورطته.. سيدة تعترف: "الآثار المضبوطة معى ملك طليقى"

طلقها فورطته.. سيدة تعترف: "الآثار المضبوطة معى ملك طليقى"

الصحة تواصل حملتها للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمجان لليوم الرابع على التوالى

الصحة تواصل حملتها للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمجان لليوم الرابع على التوالى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة