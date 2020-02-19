موسكو (أ ش أ)

أعلنت مديرية الشؤون الداخلية فى طشقند عن احتجاز سلطات إنفاذ القانون الأوزبكية اليوم الأربعاء، مجموعة إرهابية تضم أكثر من 20 شخصا، هم أعضاء فى "كتيبة التوحيد والجهاد" المحظورة فى روسيا، ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن المديرية أنه " فى 19 فبراير فى طشقند تم الكشف عن نشاط مجموعة من أعضاء منظمة إرهابية دولية تدعى "كتيبة التوحيد والجهاد" ومؤيدين لها .

ووفقا للشرطة، فقد تعرض المعتقلون لـ"التأثير الإيديولوجي" لأحد أبناء طشقند، وهو مواطن أوزبكى، ويعمل حاليا في صفوف الجماعة في سوريا... وقال التقرير: "لقد خططوا لتزويده بالمساعدة المالية والذهاب إلى هناك والانضمام إلى صفوف المجموعة".

يذكر أن حريق مبنى خشبى يقيم فيه عمال أغلبهم من أوزباكستان فى غرب سيبيريا، أدى إلى مصرع 11 شخصا، فى يناير الماضى، بعد أن دمر الحريق المبنى بالكامل والقتلى منهم 10 من أوزباكستان من العمال المهاجرين فى منطقة تومسك غرب سيبيريا وروسى ، حيث أعلنت وزارة الحالات الطارئة في أوزبكستان على حسابها على تطبيق تلجرام "حسب المعطيات التمهيدية، كان 12 مواطنا من أوزباكستان يعيشون في هذا المبنى، توفي منهم عشرة وحصل اثنان آخران على علاج طبي".وحسب وسائل الإعلام الروسية ، وأعلنت وزارة الأوضاع الطارئة الروسية، إن الحريق اندلع حوالى الساعة الرابعة (22,00 ت ج) ودمر بالكامل المبنى الذي تبلغ مساحته 200 متر مربع، وأوضحت الوزارة فى البيان أنه "تم العثور على جثث 11 شخصا".

وذكرت لجنة التحقيق المحلية فى غرب سيبيريا في بيان، أن شخصين نجحا في الخروج على قيد الحياة من المبنى الواقع في قرية بريتشوليمسكي التي تبعد نحو مئة كيلومتر شمال شرق كبرى مدن المنطقة تومسك.

وقالت سلطات المنطقة، إن الشخص الحادى عشر الذي توفى هو مواطن روسى، وكل الضحايا كانوا يعملون فى شركة جرينوود للغابات، المتمركزة فى تومسك.

وحسبما نقلت وسائل الإعلام الروسية فإن "المبنى الخشبى الذى احترق على أرض لقطع الأخشاب مستأجر من قبل شركة جرينوود لم يكن مصمما لينام أحد فيه"، وتفقد حاكم منطقة تومسك سيرجى جفاتشكين، المكان وأمر بإجراء عمليات مراقبة أمنية للوقاية من الحرائق في جميع أنحاء المنطقة.