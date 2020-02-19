ووفقا للشرطة، فقد تعرض المعتقلون لـ"التأثير الإيديولوجي" لأحد أبناء طشقند، وهو مواطن أوزبكى، ويعمل حاليا في صفوف الجماعة في سوريا... وقال التقرير: "لقد خططوا لتزويده بالمساعدة المالية والذهاب إلى هناك والانضمام إلى صفوف المجموعة".