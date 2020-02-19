أمن القاهرة يضبط طرفى مشاجرة بالأسلحة البيضاء في مصر القديمة

كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

أحبط رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن القاهرة، اندلاع مشاجرة بالأسلحة البيضاء وضبط أحد طرفيها بحوزتهم 4 قطع سلاح أبيض في مصر القديمة، وحرر محضر بالواقعة، وذلك فى إطار تكثيف الجهود لضبط الجريمة ومتابعة الحالة الأمنية بدوائر المراكز والأقسام لمنع وقوع شتى الجرائم وضبط مرتكبيها حال وقوعها.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، بلاغا يفيد بأنه أثناء تواجد القوة الأمنية المعينة لخدمة تأمين مزار مجمع الأديان بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، اشتبهت فى إحدى السيارات يستقلها 4 أشخاص، وبفحص مستقليها تبين أن من بينهم ثلاثة أشخاص مطلوب التنفيذ عليهم فى قضايا "مخدرات، ضرب"وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على (4 قطع سلاح أبيض "سيف، ساطور، 2 كذلك").

وبمواجهتهم أقر أحدهم بإصطحابه باقى المتهمين وبحوزتهم الأسلحة البيضاء المضبوطة بقصد الإعداد للتشاجر مع صاحب مغلق أخشاب كائن بالمنطقة محل سكنه على أثر خلافات سابقة بينهما وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء أيدوا أقواله وأقروا بالأحكام الصادرة ضدهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.