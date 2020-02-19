وأوضحت أن الإجراءات - التي تحتاج موافقة البرلمان - تضم توسيع تعريف خطاب الكراهية الإجرامي ليشمل تهديدات الاغتصاب وتدمير الممتلكات والتعبير عن تأييد الجرائم الكبرى، فيما سيكون للجرائم المدفوعة بمعاداة السامية عقوبات أغلظ.

يُشار إلى أن عدد قضايا خطاب الكراهية على الإنترنت في ألمانيا تقدر بالملايين سنويًا.

يذكر أن المستشار النمساوى سباستيان كورتس، بحث السبت الماضى، فى ميونيخ، مع مارك زوكربيرج مؤسس فيسبوك، سبل مكافحة نشر الكراهية عبر الإنترنت.

وقالت مصادر فى المستشارية أن المستشار التقى لأول مرة مع مارك زوكربيرج على هامش اجتماع ميونيخ الأمنى حيث بحث معه أيضا فرض ضرائب عادلة على الشركات الرقمية وأحدث الاتجاهات والتطورات فى الاقتصاد الرقمي.
 

وأضافت المصادر أن كورتس ناقش مع زوكربيرج مجموعة واسعة من الموضوعات، أبرزها خطاب الكراهية عبر الإنترنت، كما تبادلا وجهات النظر فى عدد من القضايا الدولية الأخرى.