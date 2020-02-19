"آداب المنصورة" تكشف لطلابها خطورة الزواج المبكر والعلاقات السرية

الدقهلية فريق المحافظات

أقامت كلية الآداب بجامعة المنصورة، ندوة نقاشية حول "حدود العلاقات بين الطلاب"، ناقشت خلالها كافة الأمور التى تشغل بال الشباب كالعلاقات العاطفية وعلاقات الصداقة ومخاطر الزواج المبكر والعلاقات الأسرية داخل الأسرة، حيث استضافت الكلية خلال الندوة المفكر المستشار محمد الزير.

وتحدث المستشار محمد الزير، المفكر والكاتب، حول حدود العلاقات بين الطلاب، وما يحيط بها من مخاطر، كما تحدث حول العلاقات الأسرية، منوها عن خطورة التمييز بين الأبناء.

وتناول الزير خلال الندوة، كيفية اختيار شريك وشريكة الحياة وبناء علاقة ما بين الزوجين قوامها الود والرحمة بما يمثله ذلك من كونه أحد وسائل الحد من الطلاق.

كما ناقش مع الطلاب وسائل الحد من انتشار الطلاق فى المجتمع المصرى خاصة فى الزيجات الحديثة.

وتحدث الزير، حول أن هؤلاء الشباب هم أمل مصر القادم فى مستقبل مضئ و أننا جميعا مقصرين فى حقهم بعدم الاهتمام بتوعيتهم و غرس القيم و المبادئ السليمة فى نفوسهم مكتفين بنعتهم بأبشع الصفات من دون محاولة الوقوف بجانبهم و إفهامهم الصواب من الخطأ و الخبيث من الطيب دون النظر لأننا ندمر مستقبلنا بأيدينا، محاولا تصويب أفكارهم المغلوطة التى أصبحت خطرا يهددنا جميعا.

حضر الندوة عميد الكلية الدكتور رضا السيد أحمد، والدكتور محمود سليمان الجعيدى وكيل الكلية ، والدكتورة رانيا روحى مقررة الندوة.

وكان عقد الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، اجتماعا مع اللجنة العليا المنظمة لمهرجان المنصورة الرقمى الأول للمواهب 2020، لبحث الترتيبات النهائية لإطلاق المهرجان، والذى تنظمه جامعة المنصورة خلال الفترة من 15 فبراير – 1 ابريل، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وريادة الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، ينظم المهرجان برئاسة الدكتور محمد عطية البيومى، الدكتورة ولاء عبد الفتاح مقرر المهرجان.

وأكد الدكتور محمد عطية أن المهرجان يعد نشاط طلابى رقمى غير تقليدى ويعد الأول من نوعه بالجامعات المصرية وهو نشاط قمى لتنمية الابداع الطلابى يجمع بين الطلاب من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات، من خلال إتاحة الفرصة للأعمال الفنية الطلابية لإظهار أفضل المواهب فى المجالات المختلفة وعرضها من خلال إطلاق موقع إلكترونى تحت اسم talent .mans.edu.eg