7 معلومات عن قضية وفاة الفنان "هيثم أحمد زكى" بعد قرار حفظها

كتب أحمد الجعفرى

أسدلت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر الستار على قضية وفاة الفنان هيثم أحمد زكى نحل الفنان الراحل أحمد زكى والفنانة هالة فؤاد، حيث أصدرت قرار بحفظ التحقيقات فى القضية، بعدما ثبت عدم وجود شبهة جنائية حول وفاته.

ويرصد "اليوم السابع" 7 معلومات عن القضية بعد قرار الحفظ.

توفى الفنان هيثم أحمد زكى فى 7 نوفمبر العام الماضي داخل فيلاته بمدينة الشيخ زايد

ناظر فريق من النيابة جثمان الفنان الراحل، ولم يتبين وجود أى أثار بالجثمان تشير الى وجود عنف جنائي.

عاين فريق النيابة فيلا الفنان، وتحفظوا على بعض متعلقاته.

أرسلت النيابة العامة خلال تحقيقاتها عينة تم سحبها من جثمان الفنان الراحل لتحليلها، وتسلمت تقرير من مصلحة الطب الشرعى بنتائج فحص العينات.

كشفت مصادر طبية، عدم صحة وفاته، بسبب جرعة زائدة من المكملات الغذائية، لافتة إلى أن سبب الوفاة جاء لأسباب كمياوية ومرضية.

تحقيقات النيابة العامة فى القضية لعدة أشهر استمعت خلالها لأقوال عدد من شهود العيان من أفراد أسرة الفنان الراحل وأصدقائه.

صدر قرار النيابة بالحفظ بعدما تبين عدم وجود شبهة جنائية حول الوفاة.

وكانت نيابة شئون الأسرة بالدقى، أصدرت قرارها بتمكين رامى عز الدين الوريث الوحيد والشرعى للفنان الراحل هيثم أحمد زكى، من الشقة التى توفى بداخلها فى الشيخ زايد.

وجاءت تفاصيل دعوى إعلان الوراثة، التى تقدم بها رامى للحصول على الميراث الشرعى له، بإقرار نيابة شئون الأسرة بنيابة الدقى جنوب الجيزة الكلية، بأنه الوريث الوحيد والشرعى للفنان الراحل، وذلك بناء على فتوى من الأزهر الشريف.

بناء على فتوى الأزهر تسلم رامى شقة بالمهندسين خاصة بالفنان الراحل أحمد زكى، وأخرى بشارع الهرم خاصة بالراحل هيثم أحمد زكى، ومبلغ مالى 300 ألف بأحدى البنوك، ومبلغ 200 ألف وثيقة تأمين وسيارتين.

وأوضح محامى رامى عز، أن العلاقة بين شقيق الفنان الراحل وباقى أفراد أسرته طيبة وأنهم على تواصل دائم وتربطهم علاقة جيدة، ولا توجد أى خلافات بين موكله وأسرة الفنان الراحل هيثم أحمد زكى.

ورحل الفنان الشاب هيثم أحمد زكي عن عمر يناهز الـ 35 عاما، وهو من مواليد 4 أبريل 1984، وهو ابن الممثل الراحل أحمد زكي والممثلة الراحلة هالة فؤاد، بدأ مشواره الفني عام 2006، عندما قام باستكمال ما تبقى من مشاهد فيلم حليم بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي.