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500 شخص يغادرون السفينة الموبوءة بفيروس كورونا قبالة سواحل اليابان

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 02:04 م
500 شخص يغادرون السفينة الموبوءة بفيروس كورونا قبالة سواحل اليابان السفينة الموبوءة فى اليابان
كتب محمد عبد العظيم

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ذكرت قناة العربية، فى خبر عاجل، مغادرة 500 شخص للسفينة الموبوءة بفيروس كورونا قبالة سواحل اليابان.

 

وكان وزير الصحة اليابانى كاتسونوبو كاتو، اليوم الثلاثاء، أن الركاب على متن سفينة "دايموند برنسس" السياحية التى تخضع للحجر الصحى فى يوكوهاما بالقرب من العاصمة طوكيو سيغادرون السفينة اعتبارا من الغد كما هو مقرر، ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن كاتو، قوله أن مسؤولى الصحة قاموا بتجميع عينات اختبار من جميع الركاب المتبقيين على متن السفينة السياحية على أن تنتهى إجراءات النزول من على السفينة بحلول يوم الجمعة المقبل.

 

ومن المقرر أن تسمح السلطات للركاب الذين ثبتت عدم إصابتهم بالفيروس بالمغادرة على أن يُنقل المصابين إلى المستشفى، وسيتم تطبيق نفس الإجراءات على طاقم السفينة.

 

يشار إلى عدد الإصابات بين ركاب وطاقم السفينة ارتفع أمس الاثنين ليصل العدد الإجمالى إلى 454 بعدما أعلن مسؤولون يابانيون إصابة 99 راكبا آخر بفيروس كورونا أمس الاثنين.

 

وفى هذا الصدد، قال كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى يوشيهيدى سوجا فى مؤتمر صحفى أنه كان "من المناسب" إبقاء الركاب والطاقم على متن السفينة حتى تنتهى فترة الحجر الصحى التى تستمر أسبوعين وتنتهى غدا الأربعاء.

 

جاءت تصريحات سوجا وسط شكوك أثارتها وسائل الإعلام الأمريكية حول تعامل اليابان مع العدوى على متن السفينة السياحية، حيث غادر 328 راكبا أمريكيا السفينة على متن طائرات مستأجرة من جانب الحكومة الأمريكية.

 

من جانب أخر صرح وزير الصحة فى كازاخستان يلزهان بيرتانوف اليوم الثلاثاء، بأنه يتابع حالة الكازاخستانيين المحتجزين على متن السفينة السياحية "دايموند برنسيس" بعدما أصيب عدد من ركابها بفيروس كورونا وتخضع للحجر الصحى بالقرب من طوكيو اليابانية.

 

ونقلت وكالة أنباء (كازاخستان كازينفورم) عن الوزير قوله "إنهم فى حالة جيدة، ولم يصب أحد منهم بالمرض، كما أن المحادثات جارية مع وزارة الخارجية لإجلائهم".

 

وأكد أنه لا توجد معلومات تفيد بأن الكازاخستانيين قد أصيبوا بالفيروس، وكما ذكرنا سابقا، هناك امرأتان وطفلان تتراوح أعمارهم بين 8 و12 عاما على متن السفينة.


اليابان

اخبار اليابان

فيروس كورونا

كورونا

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